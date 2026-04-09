La Diputación de Cáceres impulsa un programa para mejorar la atención en residencias y centros de día municipales

La Diputación de Cáceres ha presentado este jueves un nuevo programa formativo dirigido a mejorar la atención en los centros residenciales y de día de titularidad municipal. Esta iniciativa que busca reforzar la calidad de los servicios públicos en el medio rural y dignificar la atención a las personas mayores.

La jornada informativa se ha celebrado en el Centro Cultural El Pósito, en Pozuelo de Zarzón, y contando con la participación de responsables municipales y personal de residencias. La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, ha subrayado que este proyecto "avanza hacia un modelo en el que las personas mayores sean protagonistas de sus cuidados", apostando por un sistema más respetuoso con la autonomía individual.

Formación para profesionales del ámbito sociosanitario

El programa presentado se basa en el enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), un modelo reconocido a nivel europeo que plantea un cambio profundo en la forma de entender los cuidados. Frente a sistemas más tradicionales, este modelo sitúa a la persona en el centro, teniendo en cuenta sus preferencias, historia de vida y necesidades específicas.

La AICP está respaldada por organismos como el Imserso y diferentes estudios del ámbito sociosanitario, que destacan que este enfoque mejora la calidad de vida de las personas mayores, favorece su bienestar emocional y promueve su autonomía el mayor tiempo posible.

En la práctica, este modelo implica adaptar los cuidados a cada usuario, respetando sus rutinas, decisiones y entorno, y fomentando su participación activa en el día a día de los centros.

Presentación del programa formativo sobre atención en los centros residenciales de la Diputación de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

El programa formativo está dirigido a trabajadores y trabajadoras de centros de día y residencias municipales, con el objetivo de dotarles de herramientas actualizadas para aplicar este modelo en su labor diaria.

La formación combinará contenidos teóricos y prácticos, incluyendo módulos interactivos, material audiovisual y recursos de apoyo que faciliten su aplicación en el entorno laboral. Este planteamiento busca no solo transmitir conocimientos, sino también transformar la práctica profesional en los centros.

Desde la Institución Provincial se destaca que reforzar la capacitación del personal es "clave para garantizar una atención de calidad", especialmente en el medio rural, donde estos servicios tienen un papel esencial en la cohesión social.

Un cambio de modelo en los cuidados

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Agrupado de Formación Continua de la Diputación de Cáceres, un programa consolidado que tiene como objetivo mejorar la cualificación de los empleados públicos locales. Este plan, impulsado en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y financiado en parte por fondos estatales, permite desarrollar acciones formativas adaptadas a las necesidades reales de los servicios municipales.

En el ámbito social, este plan ha ido incorporando progresivamente contenidos relacionados con la atención a la dependencia, la accesibilidad y la inclusión, en línea con las políticas públicas actuales.

Con este nuevo programa, la Institución Provincial refuerza su apuesta por un modelo de atención más humano, personalizado y adaptado a los retos demográficos del territorio. En una provincia marcada por el envejecimiento de la población, la mejora de los servicios sociosanitarios se convierte en una prioridad estratégica.

La Diputación de Cáceres da así un paso más hacia la modernización de los cuidados, con el objetivo de que las personas mayores no solo reciban atención, sino que puedan mantener su identidad, su autonomía y su calidad de vida dentro de los centros.