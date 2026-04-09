Historias de mujeres rurales: 'Ellas cuentan' regresa a Villuercas Ibores Jara para recuperar la memoria

El proyecto 'Ellas cuentan: Historias animadas sobre la memoria colectiva' inicia esta semana una nueva edición en la comarca de Villuercas Ibores Jara, consolidándose como una de las propuestas culturales y sociales más singulares del territorio. La iniciativa, impulsada por la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad, arrancará este jueves en las localidades de Castañar de Ibor y Robledollano.

El programa retoma así el camino iniciado el pasado año, cuando celebró su primera edición con la participación de municipios como Castañar de Ibor, Berzocana, Campillo de Deleitosa y Navezuelas. Aquella experiencia obtuvo una notable acogida, con una media de una docena de participantes por localidad, lo que ha favorecido su continuidad y ampliación.

Un proyecto para recuperar la memoria femenina

El objetivo central de la iniciativa es recuperar, visibilizar y poner en valor las historias de vida de las mujeres del entorno rural, a través de una metodología participativa que combina la recogida de testimonios con la creación artística. El enfoque intergeneracional es una de las claves del proyecto, ya que promueve el encuentro entre personas de distintas edades en torno a la memoria colectiva.

Durante siete semanas, los participantes trabajarán en talleres donde se emplearán técnicas como el teatro de títeres, las sombras y el teatro de objetos, transformando las historias recogidas en pequeñas piezas escénicas que posteriormente serán compartidas con el público.

La formación correrá a cargo de SoldeNoche Teatro, una entidad especializada en teatro social y comunitario que desarrolla proyectos en los que el arte escénico se utiliza como herramienta de intervención social, educación y participación ciudadana. Su trayectoria se ha centrado en trabajar con colectivos diversos, especialmente en entornos rurales, fomentando la expresión artística como vía para reflexionar sobre la identidad, la memoria y la igualdad.

La coordinación del proyecto recae en la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad, mientras que la financiación procede íntegramente de la Diputación de Cáceres, dentro de su línea de apoyo a iniciativas que promueven la igualdad y el desarrollo social en el medio rural.

La iniciativa está abierta a toda la ciudadanía

El desarrollo del programa culminará con una jornada final de convivencia, en la que se presentarán las creaciones realizadas a lo largo de los talleres. Este acto servirá como punto de encuentro para participantes y vecinos, reforzando el carácter comunitario de la propuesta.

Los talleres están dirigidos a personas a partir de ocho años, con el objetivo de favorecer el diálogo entre generaciones y generar espacios de reflexión colectiva en torno a la igualdad de género y la memoria compartida.

El calendario comenzará este jueves en Castañar de Ibor, a las 16:00 horas, y en Robledollano, a las 18:30 horas. Posteriormente, el proyecto continuará el 14 de abril en Cañamero y Berzocana, en los mismos horarios.

Desde la organización recuerdan que las inscripciones siguen abiertas, lo que permite que nuevas personas puedan incorporarse a una iniciativa que combina cultura, participación y memoria en el corazón del medio rural extremeño.