La gran batida para encontrar a José Antonio se centra en la zona comprendida entre Jarandilla y Aldeanueva de la Vera

Justo cuando se cumplen siete días de la desaparición de José Antonio en Jarandilla de la Vera, la Guardia Civil ha organizado una gran batida para tratar de encontrarle. A primera hora de la mañana estaba citado en el cementerio de Aldeanueva el personal de medios como Cruz Roja, Protección Civil, Infoex o Sepei, así como voluntarios civiles, para iniciar la búsqueda, que se centra en el entorno que hay entre estas dos localidades.

Todos los participantes en las batidas. / Guardia Civil

Se trata de un dispositivo amplio que, tras la reunión inicial de coordinación, se ha distribuido por grupos de intervención para actuar de forma organizada por la zona comprendida entre ambos pueblos, en base a la información recopilada durante estos días.

Exactamente participan cerca de medio centenar de agentes de la Guardia Civil, con unidades especializadas como el Equipo Pegaso con drones, agentes de rescate de montaña (Greim), servicio cinológico con perros de búsqueda, Seguridad Ciudadana y Seprona. También están presentes familiares y personas del entorno del desaparecido, todo ello con el objetivo de intensificar la búsqueda y localizar cualquier indicio que permita avanzar en su paradero.

Un instante de la charla. / GUARDIA CIVIL

José Antonio desapareció en la noche del pasado Jueves Santo. El aviso se recibió a las 00.05 horas del viernes, después de que se comprobara que el hombre, alojado en una residencia de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del recinto y no había regresado. Mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y en el momento de su desaparición vestía un chaleco verde.