Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pensiones en ExtremaduraInfraestructuras en CáceresCentral Nuclear de AlmarazSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Siete días desaparecido

La gran batida para encontrar a José Antonio se centra en la zona comprendida entre Jarandilla y Aldeanueva de la Vera

Participan medio centenar de agentes de la Guardia Civil, así como numerosos voluntarios civiles y personal del Infoex, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos del Sepei

Vídeo | Dispositivo de búsqueda para encontrar a José Antonio en esta gran batida

Vídeo | Dispositivo de búsqueda para encontrar a José Antonio en esta gran batida

GUARDIA CIVIL

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Justo cuando se cumplen siete días de la desaparición de José Antonio en Jarandilla de la Vera, la Guardia Civil ha organizado una gran batida para tratar de encontrarle. A primera hora de la mañana estaba citado en el cementerio de Aldeanueva el personal de medios como Cruz Roja, Protección Civil, Infoex o Sepei, así como voluntarios civiles, para iniciar la búsqueda, que se centra en el entorno que hay entre estas dos localidades.

Todos los participantes en las batidas.

Todos los participantes en las batidas. / Guardia Civil

Se trata de un dispositivo amplio que, tras la reunión inicial de coordinación, se ha distribuido por grupos de intervención para actuar de forma organizada por la zona comprendida entre ambos pueblos, en base a la información recopilada durante estos días.

Exactamente participan cerca de medio centenar de agentes de la Guardia Civil, con unidades especializadas como el Equipo Pegaso con drones, agentes de rescate de montaña (Greim), servicio cinológico con perros de búsqueda, Seguridad Ciudadana y Seprona. También están presentes familiares y personas del entorno del desaparecido, todo ello con el objetivo de intensificar la búsqueda y localizar cualquier indicio que permita avanzar en su paradero.

Noticias relacionadas y más

Un instante de la charla.

Un instante de la charla. / GUARDIA CIVIL

José Antonio desapareció en la noche del pasado Jueves Santo. El aviso se recibió a las 00.05 horas del viernes, después de que se comprobara que el hombre, alojado en una residencia de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del recinto y no había regresado. Mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y en el momento de su desaparición vestía un chaleco verde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  2. Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
  3. La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
  4. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  5. Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
  6. La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
  7. El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
  8. Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés

La gran batida para encontrar a José Antonio se centra en la zona comprendida entre Jarandilla y Aldeanueva de la Vera

La gran batida para encontrar a José Antonio se centra en la zona comprendida entre Jarandilla y Aldeanueva de la Vera

Un sabotaje en la torreta eléctrica de Deleitosa pudo dejar sin agua a toda la población en Semana Santa

Un sabotaje en la torreta eléctrica de Deleitosa pudo dejar sin agua a toda la población en Semana Santa

Descubre la ruta "Los Zahurdones": una inmersión en la naturaleza y la historia de Perales del Puerto

Piornal impulsa una programación cultural en abril con cine, literatura y talleres intergeneracionales

Piornal impulsa una programación cultural en abril con cine, literatura y talleres intergeneracionales

Improvisación teatral en Perales del Puerto: una noche de risas y creatividad con el público como cocreador de historias

Improvisación teatral en Perales del Puerto: una noche de risas y creatividad con el público como cocreador de historias

Historias de mujeres rurales: 'Ellas cuentan' regresa a Villuercas Ibores Jara para recuperar la memoria

Historias de mujeres rurales: 'Ellas cuentan' regresa a Villuercas Ibores Jara para recuperar la memoria

La Diputación de Cáceres impulsa un programa para mejorar la atención en residencias y centros de día municipales

La Diputación de Cáceres impulsa un programa para mejorar la atención en residencias y centros de día municipales

“Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”: el lema de Guillermo Gracia Núñez, Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026

Tracking Pixel Contents