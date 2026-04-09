Las Hurdes renueva su certificación Starlight: un reconocimiento al astroturismo en España

La comarca de Las Hurdes ha renovado su certificación como Destino Turístico Starlight, un distintivo otorgado por la Fundación Starlight que reconoce la calidad de sus cielos nocturnos y su compromiso con la protección del firmamento. Este reconocimiento refuerza su papel como uno de los enclaves clave del astroturismo en España.

Lejos de ser un mero trámite, la renovación confirma la consolidación de un modelo turístico en el que el cielo nocturno se ha integrado como un recurso estratégico dentro de la identidad del territorio. En este sentido, la comarca ha sabido mantener y mejorar una oferta que combina naturaleza, divulgación y sostenibilidad.

Un referente para el turismo de estrellas

Hablar de Las Hurdes es hacerlo de un entorno natural privilegiado, donde la baja contaminación lumínica, la compleja orografía y la escasa densidad de población crean las condiciones ideales para la observación astronómica. Sin embargo, el valor diferencial del destino no reside únicamente en la calidad de su cielo, sino en la experiencia que se ha construido en torno a él.

La certificación Starlight exige requisitos que van más allá de la oscuridad: formación especializada, infraestructuras adecuadas y una apuesta decidida por la divulgación. En esta línea, la comarca ha desarrollado alojamientos adaptados, actividades guiadas y propuestas interpretativas que permiten al visitante no solo observar el cielo, sino comprenderlo.

El cielo como parte del paisaje

Uno de los principales aciertos del modelo hurdano ha sido integrar el cielo nocturno como una extensión natural del territorio. Montañas, valles, ríos y bosques configuran un paisaje donde la experiencia diurna y nocturna se complementan, ofreciendo una visión global del entorno.

Municipios como Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral o Pinofranqueado permiten disfrutar de cielos nítidos y profundos, donde la observación de la Vía Láctea o la identificación de constelaciones se convierte en una experiencia inmersiva difícil de olvidar.

Panorámica. El cielo estrellado luce sobre el Meandro Melero. / E.P

La renovación de esta certificación se enmarca en un contexto regional en el que Extremadura se ha consolidado como uno de los territorios más activos dentro de la red Starlight. A ella pertenecen espacios de gran relevancia como el Parque Nacional de Monfragüe, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara o la comarca de La Siberia, entre otros.

Este ecosistema multiplica las opciones para el visitante y posiciona a la región como un referente internacional en turismo astronómico y sostenible. En este mapa, Las Hurdes juega un papel clave como uno de los destinos más consolidados.

Un modelo con proyección de futuro

Más allá del reconocimiento, la certificación Starlight representa un compromiso a largo plazo con un modelo turístico basado en la sostenibilidad y el respeto al entorno. En un contexto de crecimiento global del astroturismo, mantener este sello implica una labor continua de mejora y coordinación entre administraciones, empresas y profesionales locales.

El caso de Las Hurdes demuestra que el cielo puede convertirse en mucho más que un recurso natural y puede optar a ser una herramienta para generar desarrollo económico, fijar población y construir una oferta turística diferenciada.

Porque, como señalan los expertos en turismo astronómico, hay destinos donde simplemente se observan estrellas… y otros donde se comprende su verdadero valor. Y en ese sentido, Las Hurdes se ha consolidado como uno de los lugares donde el cielo forma parte esencial de la experiencia.