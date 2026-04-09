Un monolito y un día de convivencia: así será el homenaje de Navezuelas a 'Toné' Ramiro Cortijo el 2 de mayo

Han pasado 4 meses pero Navezuelas no olvida a 'Toné'. Antonio Ramiro Cortijo falleció el pasado mes de diciembre en un accidente de tráfico tras impactar su vehículo con un ciervo mientras conducía por la carretera EX-102, a la altura del kilómetro 40, en el término municipal de Logrosán. El pueblo, donde era increíblemente querido, quedó completamente "consternado". Meses después, han querido reconocer su buena labor profesional y personal con un homenaje: el complejo deportivo llevará su nombre.

"Era una persona que era amigo de todo el mundo y muy amable, dispuesta a colaborar en todas las asociaciones", recuerda el alcalde, Carlos Javier Ríos. La idea ya fue presentada y aprobada en el mes de diciembre, pero será el próximo 2 de mayo cuando sea una realidad. Como homenaje no tendrá solo su nombre en las pistas, sino también en un monolito que se va a revelar ese mismo día.

Convivencia en su honor

Los organizadores del homenaje quisieron además que este fuera algo más que inaugurar un monolito. Así, han organizado un día de convivencia en este complejo, con comida, música, piscina y deporte, que es justo lo que le gustaba a Toné, en forma de torneos de pádel o ajedrez.

La idea es, entonces, "hacer una jornada de convivencia, para que la gente no solo se limite a bajar allí e irse a su casa, sino que venga sobre todo la gente joven y no tan joven", explica. Se ha abierto una página web para gestionar las inscripciones y van ya 50 personas, aunque recordando lo multitudinario que fue su funeral (fueron varios autobuses de Herrera del Duque, donde daba clase de Educación Física en el IES Benazaire), lo cierto es que el regidor estima cerca de 300 personas en el homenaje. "Y quizás me quedo corto", apostilla.

Es el mejor homenaje posible a una persona que era "amiga de sus amigos" y que siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. "Si no teníamos socorrista, él se ponía. Si nos hacía falta un árbitro, él se ponía...". Una persona "afable" que vio su vida injustamente acabada a los 44 años y dejó atrás a alumnos y tres hijos pequeños que, a partir del 2 de mayo, verán con orgullo un cartel que diga "Complejo Deportivo 'Toné' Ramiro Cortijo".