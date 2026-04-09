Piornal impulsa una programación cultural en abril con cine, literatura y talleres intergeneracionales

El municipio cacereño de Piornal ha puesto en marcha una programación cultural amplia y participativa que se desarrollará a lo largo del mes de abril, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades y con especial atención al fomento de la lectura, la memoria colectiva y la convivencia intergeneracional.

El programa arrancó con una primera actividad celebrada en la Casa de Cultura, donde se proyectó la película infantil 'Zootropolis', una producción reconocida por su capacidad para transmitir valores como la tolerancia, la diversidad y la superación personal. Este tipo de proyecciones se enmarca en las recomendaciones educativas que promueven el uso del cine como herramienta pedagógica y de reflexión entre los más jóvenes.

Literatura, memoria y creación artística

La programación continuó con el inicio de un taller intergeneracional celebrado en Arcoíris y la residencia Tormantos, una actividad que se desarrolla durante varias jornadas y que busca fomentar el encuentro entre generaciones. Este tipo de iniciativas destacan su capacidad para mejorar el bienestar emocional de las personas mayores y promover valores de respeto y aprendizaje mutuo entre jóvenes y mayores.

El próximo viernes 10 de abril, la Casa de Cultura acogerá la proyección del documental 'Gaza: No other land', una obra que invita a la reflexión sobre la realidad internacional y el impacto de los conflictos en la población civil. La inclusión de este tipo de contenidos responde al interés por acercar al público local temas de actualidad y conciencia social.

El calendario continuará el 17 de abril con el taller intergeneracional 'Susurrador de versos', una propuesta centrada en la poesía como herramienta de expresión emocional y conexión colectiva. La literatura, en este sentido, se presenta como un recurso eficaz para fomentar la creatividad y el desarrollo personal.

El 23 de abril, coincidiendo con el entorno del Día del Libro, se celebrará un recital de microrrelatos en la biblioteca, una actividad que promueve la escritura breve como forma accesible de creación literaria y que, según expertos en educación, contribuye a mejorar la capacidad de síntesis y la imaginación.

Tradición, cine y participación ciudadana

El 25 de abril tendrá lugar un festival de folklore infantil en la plaza de las Eras, acompañado por la celebración del 20 aniversario del grupo de teatro de la asociación de mujeres, una cita que pone en valor la tradición cultural y el papel del tejido asociativo en la vida local.

La programación continuará el 26 de abril con la proyección de la película 'La trinchera infinita', una obra de gran reconocimiento que aborda la memoria histórica y que se suma a las actividades que buscan reflexionar sobre el pasado reciente.

Además, desde el 1 de abril, la biblioteca municipal acoge una exposición de memoria histórica, una iniciativa que permite acercar a los vecinos a episodios del pasado a través de material documental y divulgativo. Este tipo de exposiciones son habituales en programas culturales vinculados a la recuperación de la memoria colectiva.

Asimismo, desde el 6 de abril se desarrolla el taller de sábanas literarias, una actividad creativa que combina arte y literatura mediante la elaboración de piezas textiles con textos. Una práctica cada vez más utilizada en proyectos educativos y culturales por su carácter participativo.

El programa se cerrará el 28 de abril con un cuentacuento en la biblioteca del parque de La Pipa, una actividad dirigida especialmente al público infantil que fomenta la imaginación, el hábito lector y la transmisión oral de historias, elementos clave en el desarrollo educativo.

Con este conjunto de propuestas, la localidad apuesta por una programación cultural variada y accesible, que combina cine, literatura, tradición y participación social, reforzando el papel de la cultura como herramienta de cohesión y dinamización en el entorno rural.