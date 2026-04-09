Descubre la ruta "Los Zahurdones": una inmersión en la naturaleza y la historia de Perales del Puerto

Perales del Puerto continúa consolidando su apuesta por el turismo activo con la organización de la ruta senderista 'Los Zahurdones', una actividad prevista para el próximo 19 de abril que combina deporte, patrimonio y naturaleza en pleno corazón de la Sierra de Gata.

La propuesta, con un recorrido aproximado de 12,6 kilómetros, permitirá a los participantes adentrarse en uno de los paisajes más representativos del norte extremeño, marcado por robledales, pinares y antiguos caminos tradicionales que han servido durante siglos de conexión entre pueblos y zonas de pastoreo.

Senderismo entre naturaleza y arquitectura tradicional

La ruta no solo destaca por su valor paisajístico, sino también por su componente etnográfico. Uno de los elementos más característicos del recorrido son los zahurdones, construcciones circulares de piedra de origen antiguo utilizadas tradicionalmente como refugio de pastores. Estas edificaciones forman parte del patrimonio arquitectónico de la comarca y representan una de las señas de identidad de la Sierra de Gata, donde aún se conservan ejemplos ligados a la vida rural tradicional.

El entorno en el que se desarrolla la actividad convierte la experiencia en una inmersión completa en la naturaleza. Perales del Puerto está situado en un enclave privilegiado, en plena sierra, donde el relieve suave y los bosques permiten la práctica de senderismo durante todo el año, siendo una de las zonas más valoradas por los aficionados a este tipo de turismo.

Más allá de esta actividad puntual, el municipio ofrece un importante atractivo turístico basado en la tranquilidad rural y la conexión con el entorno natural. Quienes visitan Perales del Puerto destacan su capacidad para ofrecer experiencias alejadas del turismo masivo, con espacios donde el contacto con la naturaleza es el principal protagonista.

Entre sus principales recursos se encuentran las piscinas naturales, muy habituales en la comarca y especialmente valoradas en los meses de verano. En el caso de Perales del Puerto, estos espacios destacan por su carácter más "salvaje" y auténtico, integrados en el paisaje y con gran atractivo visual.

A ello se suma su patrimonio arquitectónico, con ejemplos como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la ermita de la Virgen de la Peña, que reflejan la historia del municipio y su evolución a lo largo de los siglos.

Una apuesta por dinamizar el territorio a través del paisaje

La combinación de naturaleza, patrimonio y actividades al aire libre ha convertido a Perales del Puerto en un destino en crecimiento dentro del turismo rural extremeño. Su ubicación, próxima a otros puntos de interés como Acebo, Hoyos o Trevejo, permite además utilizar el municipio como base para explorar el conjunto de la comarca.

En este contexto, iniciativas como la ruta 'Los Zahurdones' refuerzan esa estrategia de promoción, ofreciendo propuestas que conectan al visitante con el territorio desde una perspectiva activa y cultural.

La organización de este tipo de actividades sigue la tendencia de utilizar el turismo de naturaleza como herramienta para dinamizar la economía local y atraer visitantes. En el caso de Perales del Puerto, esa apuesta se apoya en un entorno natural bien conservado y un patrimonio que mantiene viva la memoria de la vida tradicional.

Con esta ruta, la localidad vuelve a situarse como uno de los referentes de la Sierra de Gata, un espacio donde el senderismo, la historia y el paisaje se combinan para ofrecer una experiencia turística completa y cada vez más demandada.