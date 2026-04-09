Un sabotaje en la torreta eléctrica de Deleitosa pudo dejar sin agua a toda la población en Semana Santa

El Ayuntamiento de Deleitosa ha denunciado un grave incidente ocurrido durante el Jueves Santo, cuando se detectó un posible sabotaje en una torreta eléctrica que abastece la caseta de las bombas de agua del municipio. Según ha informado el consistorio, alguien habría cortado de forma intencionada los fusibles, comprometiendo el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Imagen de los cables cortados. / Cedida a El Periódico Extremadura

El fallo fue detectado a tiempo gracias al sistema de control del servicio municipal de aguas, que alertó de una bajada anómala en los niveles de los depósitos. La empresa encargada del mantenimiento comprobó in situ que no había suministro eléctrico en la instalación, lo que impedía el bombeo habitual.

Reacción rápida para evitar el corte de agua

La rápida actuación de los técnicos municipales permitió evitar consecuencias mayores. Según fuentes del ayuntamiento, se activó un sistema alternativo de emergencia, consistente en el bombeo desde un pozo de sondeo, lo que permitió recuperar el nivel de los depósitos y garantizar el suministro durante unos días de alta afluencia de visitantes por Semana Santa.

Desde el consistorio destacan que, aunque el incidente no tuvo consecuencias graves, podría haber dejado sin agua a toda la población, lo que habría generado una situación crítica en plena festividad.

La alcaldesa de Deleitosa, Ángeles Rebollo, ha señalado que los indicios apuntan claramente a una acción intencionada. "Los cortes en los cables son limpios y precisos, algo incompatible con daños provocados por animales", ha explicado, descartando así otras posibles causas accidentales.

El Ayuntamiento ha trasladado ya el caso a la Guardia Civil y ha presentado denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Trujillo, aportando imágenes y un informe técnico que respaldan la hipótesis del sabotaje. Además, se ha celebrado un pleno urgente para informar a la corporación municipal y coordinar las actuaciones.

Desde la alcaldía se ha anunciado también la solicitud de intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) para avanzar en la identificación de los responsables.

Consecuencias legales ante un claro acto de sabotaje

El sabotaje de infraestructuras básicas como el suministro de agua puede conllevar penas relevantes según el Código Penal español. En concreto, este tipo de conductas puede encuadrarse en delitos de daños en instalaciones de uso público o servicios esenciales, con penas que pueden alcanzar de uno a cinco años de prisión, especialmente si se pone en riesgo un servicio esencial para la comunidad.

Asimismo, si se acredita que la acción pudo afectar gravemente al suministro de un bien básico como el agua, las penas podrían agravarse, al considerarse un ataque a un servicio público fundamental. Estas interpretaciones están respaldadas por la normativa vigente y por la jurisprudencia en materia de protección de infraestructuras críticas.

Imagen de un técnico revisando la torreta eléctrica afectada. / Cedida a El Periódico Extremadura

El ayuntamiento ha querido agradecer la colaboración de los vecinos y ha asegurado que continuará informando conforme avance la investigación. Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el municipio mantiene activados sus protocolos de seguridad para evitar que una situación similar vuelva a poner en riesgo un servicio esencial. La rápida respuesta técnica ha evitado consecuencias mayores, pero el suceso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras básicas en el entorno rural y la importancia de su protección.