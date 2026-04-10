Cilleros celebra el Paseo de Bueyes: una tradición cacereña que revive el mundo rural

La localidad cacereña de Cilleros celebrará una nueva edición del Paseo de Bueyes, una cita que recupera y pone en valor una de las estampas más tradicionales del mundo rural extremeño. Organizado por el ayuntamiento y con la colaboración de colectivos locales, el evento volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a una práctica que forma parte de la memoria colectiva del municipio.

Una tradición ligada al campo

El paseo de bueyes es una actividad vinculada históricamente a las labores agrícolas y ganaderas. Durante siglos, estos animales fueron esenciales en tareas como el arado, el transporte de cargas o el trabajo en las fincas, especialmente en comarcas como la Sierra de Gata, donde se sitúa Cilleros. Con la mecanización del campo, su uso fue disminuyendo, pero en muchos pueblos se ha mantenido como elemento simbólico y cultural.

En este contexto, el paseo no es solo un desfile, sino una forma de recordar el papel que desempeñaron los bueyes en la economía tradicional. Las yuntas, guiadas por ganaderos y acompañantes, recorren caminos del entorno urbano o natural, reproduciendo escenas que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana.

En Cilleros, esta cita adquiere un significado especial. El municipio mantiene una fuerte vinculación con la ganadería y con las tradiciones del campo, y el Paseo de Bueyes se ha consolidado como una actividad que refuerza esa identidad.

Además de su valor etnográfico, el evento contribuye a transmitir conocimientos y costumbres a las nuevas generaciones, en línea con iniciativas de recuperación del patrimonio inmaterial que promueven distintas instituciones culturales.

El recorrido, que incluye una parada de bueyes en la zona de La Gargantilla, permite también poner en valor el entorno natural del municipio, uno de los atractivos de esta zona del noroeste cacereño, caracterizada por sus paisajes de dehesa y sierra.

El objetivo es recuperar la memoria rural

Más allá de su componente tradicional, el Paseo de Bueyes se ha convertido en un reclamo turístico para la localidad. Este tipo de actividades, cada vez más presentes en el calendario de los pueblos extremeños, conectan con el interés creciente por el turismo rural y por las experiencias ligadas a la cultura local.

La jornada suele reunir a un público numeroso, tanto vecinos como visitantes, que encuentran en este tipo de eventos una oportunidad para acercarse a formas de vida que, aunque ya no son habituales, siguen siendo parte esencial de la historia del territorio.

Con iniciativas como esta, Cilleros se suma a la tendencia de preservar y difundir sus tradiciones, entendidas no solo como un legado del pasado, sino como un recurso cultural con proyección de futuro. El Paseo de Bueyes no es solo una actividad festiva, sino también una forma de reivindicar el valor del mundo rural y de quienes lo han sostenido durante generaciones.

En esta ocasión, tendrá lugar el próximo 11 de abril, a partir de las 16:30 horas. En un momento en el que muchos municipios buscan reforzar su identidad y atraer visitantes sin perder su esencia, este tipo de celebraciones se consolidan como una herramienta eficaz para mantener viva la memoria colectiva y reforzar el vínculo entre pasado y presente.