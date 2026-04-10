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Iniciativa rural

El Festivalino arranca este viernes con Acetre, Lapasangre y Discoplay en la Plaza Mayor de Pescueza

El Festivalino, con música, tradición y naturaleza como ejes, se consolida como un motor cultural para Pescueza, contribuyendo a visibilizar el potencial de los pequeños municipios

Pescueza: de Festivalino a Festivalazo

Pescueza: de Festivalino a Festivalazo

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Pescueza: de Festivalino a Festivalazo / Carlos Gil

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Pescueza

Pescueza se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados con la celebración del Festivalino, que alcanza su edición número 19 los días 10, 11 y 12 de abril. La cita, ya consolidada como una de las más singulares del calendario cultural extremeño, volverá a combinar conciertos, actividades tradicionales y propuestas familiares en un formato que trasciende lo puramente festivo para convertirse en un referente de dinamización rural.

Un festival con identidad propia

El Festivalino nació en 2007 impulsado por el Ayuntamiento de Pescueza con el objetivo de reivindicar el papel de los pueblos y fomentar la vida en el medio rural a través de la cultura. Desde entonces, ha ido creciendo hasta atraer cada año a cientos de visitantes, manteniendo el acceso gratuito a todas sus actividades y conciertos, una de sus señas de identidad más reconocibles.

Lejos de los grandes formatos comerciales, el evento apuesta por un modelo cercano, participativo y sostenible, en el que la música convive con la artesanía, la educación ambiental y las tradiciones locales. Esta filosofía lo ha convertido en un ejemplo destacado dentro de las iniciativas culturales rurales en Extremadura.

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El festival arrancará el viernes 10 de abril a las 19:30 horas en la Plaza del Álamo con el acto inaugural, seguido del pasacalles temático Fantasía de la Tierra. La jornada culminará con los primeros conciertos en la Plaza Mayor, donde actuarán Acetre, Lapasangre y Discoplay.

El sábado 11 de abril estará marcado por la participación ciudadana. Desde las 12:00 horas, la Plaza Mayor acogerá talleres artesanales, actividades tradicionales, reciclaje, caricaturas y juegos populares. A ello se sumarán talleres infantiles en la Plazuela del Postigo y propuestas familiares durante toda la tarde. Uno de los momentos más esperados llegará a las 14:00 horas con la actuación de El Gato con Jotas, antes de dar paso a una intensa programación musical con grupos como Wistimber, La Cabra Mecánica y La Liga.

El domingo 12 de abril pondrá el cierre con una jornada que combina música y compromiso ambiental. A las 11:30 horas tendrá lugar la tradicional plantación institucional en la dehesa, una de las actividades más simbólicas del festival, que refuerza su apuesta por la sostenibilidad. A partir del mediodía, la música volverá a la Plaza Mayor con artistas como Serko, Efecto Pasillo y Zahara.

Cultura, sostenibilidad y convivencia

Uno de los elementos diferenciales del Festivalino es su compromiso con el entorno. La plantación de árboles, que se celebra cada año, responde a una filosofía alineada con programas de educación ambiental y desarrollo sostenible, en sintonía con las políticas europeas de impulso al medio rural y lucha contra la despoblación.

Además, el festival fomenta la convivencia intergeneracional, con actividades pensadas para todas las edades, y promueve valores como el respeto al entorno, la participación ciudadana y la identidad local.

Más allá de la programación, el Festivalino se ha consolidado como un motor cultural y social para Pescueza, contribuyendo a visibilizar el potencial de los pequeños municipios. En un contexto marcado por el reto demográfico, este tipo de iniciativas se presentan como herramientas eficaces para dinamizar la vida en los pueblos y atraer visitantes sin perder la esencia del territorio.

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Con música, tradición y naturaleza como ejes, Pescueza volverá a convertirse durante tres días en un punto de encuentro donde cultura y mundo rural se dan la mano. Una fórmula que, casi dos décadas después, sigue demostrando su capacidad para conectar con el público y reforzar la identidad de uno de los festivales más especiales de Extremadura.

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