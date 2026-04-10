La Diputación de Cáceres invierte 19,5 millones de euros en el mantenimiento de 2.000 kilómetros de carreteras

El vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, ha mantenido este jueves una reunión de coordinación con las empresas adjudicatarias encargadas del mantenimiento, conservación y explotación de la red viaria provincial, una infraestructura que suma cerca de 2.000 kilómetros distribuidos en 211 carreteras.

El encuentro ha servido para analizar el desarrollo de los nuevos contratos, que tienen como principal objetivo garantizar la seguridad y la operatividad de las vías, especialmente ante situaciones adversas como episodios de climatología desfavorable. Según ha destacado García Nicolás, estas actuaciones permiten mejorar la seguridad vial y asegurar la movilidad en toda la provincia.

Organización por zonas

La red viaria se estructura en cuatro grandes áreas operativas. En la zona noroeste, con cabecera en Coria, se actúa sobre 69 carreteras que suman más de 507 kilómetros. En el noreste, con epicentro en Plasencia, se interviene en 55 vías que alcanzan los 428 kilómetros.

Reunión de la conservación de carreteras. / Diputación de Cáceres

Por su parte, la zona suroeste, con referencia en Cáceres, abarca 49 carreteras con una longitud cercana a los 482 kilómetros. Finalmente, en el sureste, con base en Trujillo, se trabaja sobre 38 vías que suman más de 426 kilómetros.

El presupuesto de licitación de estos contratos asciende a 19,5 millones de euros y contempla una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos. En caso de ampliación, la inversión total podría alcanzar los 32,5 millones de euros, consolidando así un plan a medio plazo para el mantenimiento integral de la red provincial.

Balance tras los temporales

Durante la reunión también se ha abordado el estado de las carreteras tras los episodios meteorológicos registrados en los últimos meses. En este sentido, la red se encuentra prácticamente operativa en su totalidad, garantizando la conexión entre los municipios de la provincia.

Actualmente, solo permanece cortado un tramo, el que une Berzocana y Logrosán, debido a un desprendimiento de gran envergadura. Según ha indicado García Nicolás, ya se está interviniendo en la zona y se prevé su reapertura en breve.

La Diputación de Cáceres inicia las obras en la CC-428 tras el derrumbe que afectó la vía entre Berzocana y Logrosán / Cedida a El Periódico Extremadura

Las actuaciones para reparar los daños provocados por las lluvias han supuesto una inversión superior a 500.000 euros, a los que se suman otros 400.000 euros destinados específicamente a este tramo afectado. Además, la Diputación ha solicitado apoyo económico al Gobierno de España para hacer frente a estos gastos extraordinarios.