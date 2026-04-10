Tete Alejandre expone en Hervás su visión de 'Lo cotidiano', un proyecto que transforma la realidad fotográfica

El Museo Pérez-Comendador Leroux acoge la exposición 'Lo cotidiano', del artista visual y sociólogo Tete Alejandre, una propuesta comisariada por Julio C. Vázquez que podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales del centro hervasense. La muestra quedó inaugurada este jueves a las 18:00 horas y suma una nueva parada a un proyecto que ya ha pasado por ciudades como Tenerife, Oviedo, Torrelavega, Guarda, Badajoz, Mérida o Cáceres.

Una exposición sobre lo que parece normal, pero ya no lo es

El proyecto plantea una lectura poco convencional de lo cotidiano. A través de la intervención y manipulación de escenas fotográficas, Tete Alejandre propone un juego visual en el que el escenario habitual aparece alterado, aunque quienes lo habitan continúan actuando como si nada hubiera cambiado. El resultado es una colección de imágenes en las que los objetos se transforman, el espacio se desplaza y la mirada del espectador se ve obligada a reconsiderar aquello que, en principio, parecía reconocible. Esa tensión entre lo familiar y lo extraño es una de las claves del trabajo.

Fotografía 'Twister House' de la exposición 'Lo cotidiano'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Junto a esa dimensión más conceptual, 'Lo cotidiano' desarrolla también una lectura muy vinculada al territorio. El autor utiliza la arquitectura de un pueblo como punto de partida para construir una seriación tipológica de formas, fachadas y elementos reconocibles, pero lo hace alejándose de la objetividad documental. No busca catalogar desde fuera, sino intervenir desde una visión subjetiva que, precisamente por eso, pretende defender mejor la singularidad de aquello que considera irrepetible.

Tete Alejandre llega a Hervás con una trayectoria ya consolidada en el ámbito de la fotografía contemporánea y del arte visual. Su trabajo se mueve habitualmente entre la imagen fotográfica, la descontextualización digital y una reflexión constante sobre asuntos como el territorio, la ciudad, el urbanismo, la sociedad de consumo, la sostenibilidad o la propia cotidianidad. Esa base sociológica, presente desde sus primeros trabajos, es uno de los rasgos que más claramente definen su obra.

A lo largo de su carrera ha participado en festivales y muestras colectivas de relieve como PhotoEspaña, Cáceres Abierto, los Encuentros de Arte Contemporáneo de Alicante o Fotonoviembre en Tenerife. Además, su obra forma parte de colecciones como la de la Fundación Enaire, el Meiac, el Museo Nacional de Arte Romano, la Asamblea de Extremadura o la colección de arte del Banco Sabadell, entre otras.

El museo, un escenario con identidad propia

La muestra está comisariada por Julio C. Vázquez Ortiz, un nombre ampliamente vinculado a la gestión cultural y al comisariado de exposiciones en Extremadura y fuera de ella. Su trayectoria incluye proyectos en espacios como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la sede de la ONU en Ginebra, el SIAC de Guarda, el CCE de Buenos Aires o iniciativas como Cáceres Abierto y la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres. A ese trabajo se suma su actividad como docente y crítico cultural.

La llegada de ‘Lo cotidiano’ encuentra además un espacio especialmente adecuado en el Museo Pérez-Comendador Leroux, uno de los centros culturales más reconocibles del Valle del Ambroz. El museo fue inaugurado el 25 de octubre de 1986 tras la donación de más de 600 obras al Ayuntamiento de Hervás por parte de los herederos del matrimonio formado por el escultor Enrique Pérez Comendador y la pintora Magdalena Leroux. Está ubicado en una antigua casona de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en pleno centro de la localidad.

Fotografía 'Food House' de la exposición 'Lo cotidiano'. / Cedida a El Periódico Extremadura

En sus salas permanentes se conserva buena parte de la producción escultórica de Pérez Comendador, nacido en Hervás en 1900, junto a la pintura de Magdalena Leroux, artista francesa con la que compartió trayectoria y vida. Esa combinación entre colección estable, historia local y exposiciones temporales ha convertido al museo en uno de los focos culturales más activos del norte cacereño.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 24 de mayo. Con ella, Hervás suma una nueva cita a su agenda cultural de primavera y refuerza el papel del museo como espacio capaz de dialogar tanto con la creación contemporánea como con su propio fondo histórico.

'Lo cotidiano' no propone una contemplación cómoda ni meramente decorativa, sino que invita a mirar dos veces aquello que parecía sabido. Y en un museo como el Pérez-Comendador Leroux, donde conviven memoria artística y vocación expositiva, esa invitación encuentra un marco especialmente fértil.