El Gobierno se reúne con 97 ayuntamientos de la provincia de Cáceres y activa ayudas de hasta 2.000 millones de euros para reparar los daños de las borrascas

El Gobierno de España ha activado un paquete de ayudas destinado a reparar los daños provocados por las borrascas de los últimos meses, con especial incidencia en Extremadura. La medida, dirigida a entidades locales, permitirá a los ayuntamientos financiar actuaciones en infraestructuras municipales con una dotación global de hasta 2.000 millones de euros.

La puesta en marcha de estas ayudas se formalizó con una orden emitida el pasado 6 de abril, que establece los procedimientos, requisitos y plazos para que los municipios afectados puedan presentar sus solicitudes.

En este contexto, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mantenido reuniones informativas con representantes municipales para explicar los detalles del proceso. Tras un primer encuentro con 54 ayuntamientos de la provincia de Badajoz, este viernes se ha reunido con 97 municipios de Cáceres incluidos en la línea de ayudas en el Espacio UEx en Cáceres.

Quintana atiende a los medios. / Jorge Valiente

“Vamos a tratar de dar toda la información oportuna para que los ayuntamientos presenten sus solicitudes antes del 26 de abril”, señaló Quintana, quien destacó que estas subvenciones cubrirán el 100% del coste de las actuaciones. Además, subrayó que los fondos podrán ser abonados de forma anticipada, antes de la ejecución de las inversiones.

El delegado insistió en que el acceso a estas ayudas está “absolutamente garantizado” para los ayuntamientos que cumplan los requisitos, tras una primera fase en la que los consistorios han presentado una estimación inicial de daños. Ahora deberán aportar una valoración técnica más detallada, ajustada a la normativa de contratación pública. Además, insistió en que la gestión de unas ayudas de este tipo es "sumamente fácil".

70 millones de euros

En el caso de Extremadura, la estimación preliminar sitúa los daños en torno a los 70 millones de euros, una cifra que podría modificarse tras la presentación de los informes definitivos. Las actuaciones financiables incluyen la reparación de edificios públicos, espacios urbanos y, en algunos casos, caminos, aunque estos últimos cuentan también con líneas específicas de otros ministerios.

Durante su intervención, Quintana criticó la falta de respuesta de la Junta de Extremadura ante los efectos de los temporales. “Mientras las ayudas del Estado son del 100%, las de la Junta, a día de hoy, son del 0%”, afirmó, señalando además la situación de bloqueo institucional en la comunidad.

Ayuntamientos presentes en la reunión. / Jorge Valiente

Los pueblos

Desde el ámbito municipal, los ayuntamientos afectados confían en que estas ayudas permitan acelerar la recuperación. El alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, cifró en 477.000 euros los daños en su localidad, con especial impacto en caminos, infraestructuras públicas y equipamientos como las piscinas municipales.

“Los caminos han quedado impracticables, volaron tejados y hemos sufrido daños importantes”, explicó Arias, quien reclamó también apoyo para agricultores y ganaderos afectados por las borrascas, al quedar fuera de esta línea específica.

Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes. / Jorge Valiente

Arias valoró positivamente la iniciativa estatal, aunque advirtió de que “nunca es suficiente” para cubrir la totalidad de los daños. “Esperamos que estas ayudas sirvan al menos para paliar y mitigar la situación”, concluyó.

Los ayuntamientos tienen ahora hasta el 26 de abril para presentar sus solicitudes en un proceso clave para canalizar los fondos y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.