Más de 60 personas mayores aprenden a usar la IA en la provincia de Cáceres para mejorar su autonomía y calidad de vida

"El verdadero cambio no empieza en los grandes centros tecnológicos, sino allí donde la innovación responde a necesidades reales". Con esta idea, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, resumió el alcance del proyecto 'IA Sénior: La Inteligencia Artificial, un agente de inclusión digital y social', una iniciativa desarrollada junto a la Red Sénior de Extremadura que ha permitido acercar esta tecnología a personas mayores del medio rural.

Reducir la brecha digital en las personas mayores

Durante doce semanas, más de 60 personas de entre 60 y 84 años, procedentes de catorce municipios cacereños, han participado en un programa formativo centrado en el uso práctico de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. La clausura tuvo lugar este jueves en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia, con una mesa redonda en la que intervinieron responsables del proyecto y alumnado participante.

El programa ha abordado ámbitos clave como la salud, el consumo, la seguridad, la vivienda o las relaciones sociales. A través de herramientas accesibles, los participantes han aprendido a utilizar la IA para tareas concretas. Desde organizar datos en hojas de cálculo hasta diseñar patrones de costura, buscar información técnica o planificar menús a partir de imágenes.

Experiencias como la de Elena, que definió la formación como "una puerta a un mundo fantástico", o la de Pedro, que recordó el paso "de la pizarra al uso de la inteligencia artificial", reflejan el impacto práctico del proyecto.

El proyecto IA Sénior se enmarca en las estrategias impulsadas por instituciones públicas y organismos como la Unión Europea para reducir la brecha digital en colectivos vulnerables. Según organismos como la Comisión Europea y el Imserso, el acceso a competencias digitales es clave para mejorar la autonomía, la calidad de vida y la participación social de las personas mayores.

En este sentido, la inteligencia artificial aplicada de forma sencilla puede facilitar tareas cotidianas, mejorar el acceso a servicios públicos, favorecer la comunicación con familiares y reducir situaciones de aislamiento. Además, permite reforzar la toma de decisiones informadas en ámbitos como la salud o el consumo.

Uno de los aspectos más valorados del programa ha sido su metodología adaptada. Formación impartida a ritmo pausado, con contenidos prácticos y acompañamiento continuo, son aspectos que los expertos consideran fundamentales para el aprendizaje en edades avanzadas.

Un manifiesto por una IA ética y accesible

Como resultado del proceso formativo, los participantes han elaborado el 'Manifiesto Ciudadano por una Inteligencia Artificial Ética', en el que reclaman que la IA sea entendida como un derecho y no como un privilegio. El documento pone el foco en cuestiones como la formación digital accesible, la privacidad de los datos, la ciberseguridad o la necesidad de evitar la dependencia emocional de la tecnología.

"El problema ya no es solo de acceso, sino de conocimiento y acompañamiento", fue uno de los puntos señalados durante la lectura del texto, en la que también se reclamó mayor transparencia en el uso de datos y herramientas tecnológicas.

La buena acogida del programa ha llevado a los participantes a reclamar su continuidad, una petición que ha sido recogida por la Diputación de Cáceres. Morales ha avanzado que la Institución Provincial seguirá colaborando con la Red Sénior para ampliar la formación y extenderla a más municipios.

El objetivo, subrayó, es consolidar un modelo en el que la tecnología no excluya, sino que sirva como herramienta de cohesión social, especialmente en el entorno rural. "Sería inconcebible no continuar viendo estos resultados", afirmó.

Con iniciativas como IA Sénior, la provincia avanza hacia un modelo en el que la innovación tecnológica se pone al servicio de las personas, contribuyendo a reducir desigualdades y a fortalecer la autonomía de los mayores en un contexto cada vez más digitalizado.