Jaraíz de la Vera acogerá una jornada sobre el lobo ibérico con cine y debate el próximo 22 de abril

La localidad de Jaraíz de la Vera acogerá el próximo miércoles 22 de abril la 'Jornada de Cine y Mundo Rural: El Regreso del Lobo Ibérico', una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural La Inquieta de La Vera que combinará cine, reflexión y debate en torno a la figura del lobo y su papel en el medio rural.

El evento se celebrará en el Cine Club El Gallinero, en horario de 18.00 a 21.30 horas, y ofrecerá a los asistentes una programación centrada en el análisis cultural, social y medioambiental de este emblemático animal.

Cine para entender pasado y presente

La jornada incluirá la proyección de dos obras documentales que abordan la figura del lobo desde perspectivas complementarias. Por un lado, 'Que la noche es mía', del director Víctor Casas, explora la presencia del lobo en la tradición oral del noroeste peninsular, a través de cuentos, canciones y refranes que han configurado su imagen a lo largo del tiempo.

Por otro, se presentará el preestreno del cortometraje 'Lobos al Oeste', dirigido por el cineasta local Juan Luis de No. La obra aborda el regreso del lobo a Extremadura a través de la Sierra de Gredos, tras más de tres décadas de ausencia, poniendo el foco en los cambios ecológicos y sociales que implica este fenómeno.

Espacios de diálogo frente a la polarización

Más allá de las proyecciones, la jornada se completa con dos mesas redondas diseñadas para fomentar un debate abierto y plural, alejado de posturas simplistas. El objetivo es analizar tanto la dimensión simbólica del lobo como los retos que su presencia plantea en la actualidad, especialmente en relación con la ganadería y la gestión del territorio.

Entre los participantes se encuentran el moderador Julio Majadas; el biólogo especializado en grandes carnívoros Juan Carlos Blanco; el ganadero Ángel Antón Gamayo, conocido como 'Motorín', que aportará la visión del sector primario; y los propios directores de las obras proyectadas.

Un lobo ibérico en su medio natural. / Pablo Santana/Shutterstock

Apoyo internacional y acceso libre

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, a través de la Iniciativa Hombre–Fauna Salvaje, lo que subraya la relevancia del debate en un contexto global donde la convivencia entre biodiversidad y actividad humana es cada vez más necesaria.

El acceso será gratuito hasta completar aforo y la jornada concluirá con un vino español para los asistentes, favoreciendo un espacio distendido de encuentro entre público, expertos y organizadores.