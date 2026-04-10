Moraleja arranca su programación cultural y social con teatro, talleres y actividades familiares hasta el 3 de mayo

El municipio cacereño de Moraleja vive estas semanas una intensa programación cultural y social que combina tradición, literatura, formación y ocio para todos los públicos. Un calendario que arrancó el pasado 1 de abril y que se extenderá hasta el 3 de mayo, consolidando una propuesta diversa en la que confluyen actividades educativas, espectáculos y celebraciones populares.

Teatro, talleres y actividades familiares

El programa comenzó con las saetas de Tamara Alegre durante la procesión del Miércoles Santo, una manifestación profundamente arraigada en la tradición andaluza y extremeña que aporta un componente emocional y musical a los desfiles religiosos, destacando por su carácter improvisado y su carga expresiva.

El 6 de abril tuvo lugar el encuentro de clubes de lectura en la Casa de Cultura, una iniciativa que fomenta el hábito lector y el intercambio intergeneracional. La jornada incluyó un cuentacuentos de Pep Bruno, que acercó la narración oral al público de forma dinámica y participativa.

Los días 7 y 9 de abril se desarrollaron las jornadas formativas sobre la implantación del quinto contenedor, enmarcadas en las políticas europeas de gestión de residuos orgánicos para mejorar el reciclaje y reducir el impacto ambiental. En ese contexto también se presentó el libro de Daniel Muñoz, reforzando el vínculo entre formación y cultura.

Tras un parón, el programa continuó el viernes 10 de abril con la presentación del libro de Fernando Vázquez sobre los primeros médicos de Las Hurdes. Una actividad que refuerza el papel del municipio como espacio de difusión cultural y de divulgación del conocimiento ligado al territorio.

Especial protagonismo tendrá el Día del Privilegio Villa de Moraleja, el 14 de abril, que concentrará varias actividades. La cita iniciará a las once de la mañana con una , ruta histórica con el IES Jálama, a la que seguirá una mesa redonda arqueológica en torno a las seis de la tarde. El día finalizará con una ruta teatralizada por la localidad a partir de las 20:00 horas.

Este tipo de iniciativas buscan divulgar el patrimonio local, siguiendo modelos de turismo cultural que promueven el conocimiento del pasado a través de experiencias participativas.

El 16 de abril se presentará el libro 'La mitra roja', mientras que el 17 de abril habrá doble cita cultural con la presentación de la obra de Fermín Solís por la mañana y el teatro 'Ellas de oro' a las 20:00 horas, una comedia que pone en valor el papel de la mujer.

Cultura, ocio y tradiciones populares

La programación continuará el 21 de abril con el taller de textampado a las 16:30 horas y la velada poética a las 20:00 horas. Estas actividades fomentan la creatividad y la expresión artística, alineados con metodologías educativas que priorizan la experimentación. Del mismo modo, las actividades en bibliotecas, cuentacuentos y visitas escolares refuerzan la importancia de la animación a la lectura desde edades tempranas.

El 22 de abril incluirá visitas de guarderías a la biblioteca a las 10:30 y 11:30 horas, un nuevo taller por la tarde y música en la calle a las 18:00 horas, reforzando la animación cultural en espacios públicos.

El 23 de abril, Día del Libro, concentrará diversas actividades. Iniciará con visitas escolares por la mañana, el programa 'Con un libro bajo el brazo' con bebecuentos a las 18:00 horas, como homenaje a los nacidos en 2025, y la presentación del libro de Pilar Galán a las 20:00 horas. Estas iniciativas subrayan la importancia de la lectura desde edades tempranas.

El 24 de abril se celebrará un taller infantil sobre emociones a las 18:00 horas y el teatro musical familiar 'Trasto, Truka y la profesora Trova' a las 20:00 horas. Se trata de una propuesta que combina música y educación emocional, una tendencia creciente en el teatro infantil.

El 27 de abril llegará el espectáculo de narración oral 'Volando cuentos', dirigido a escolares, reforzando el valor educativo de la tradición oral.

Una programación enfocada en dinamizar la vida social

Ya en mayo, el 1 de mayo incluirá actividades infantiles con castillos hinchables de 10:00 a 13:00 horas y una suelta de vaquillas a las 19:00 horas, una tradición arraigada en las celebraciones populares extremeñas.

El 2 de mayo tendrá lugar el concierto de la Orquesta Panorama. Una de las formaciones más conocidas del panorama musical en directo en España, aportará el componente festivo y multitudinario.

El programa se cerrará el 3 de mayo con la romería en honor a la Virgen de la Vega. Una celebración profundamente arraigada en la identidad local, que combina religiosidad, convivencia y tradición, y que cada año reúne a numerosos vecinos en torno a esta devoción.

Con esta programación, la localidad apuesta por una oferta cultural amplia y participativa que no solo dinamiza la vida social de sus vecinos, sino que también refuerza valores como la educación, la sostenibilidad y la convivencia intergeneracional, en línea con las estrategias culturales impulsadas en el medio rural.