El Museo Vostell Malpartida celebra su 50 aniversario con el galardón de la 'Cigüeña de Plata' este año

El Museo Vostell Malpartida será reconocido este año con la 'Cigüeña de Plata', un galardón que concede anualmente el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres a personas o instituciones destacadas por su compromiso con el medio ambiente y la naturaleza. La entrega tendrá lugar en el marco de la XXXV Semana de la Cigüeña, que se celebrará entre el 13 y el 19 de abril, una cita ya consolidada en el calendario ambiental de Extremadura.

Arte, naturaleza y territorio

La 'Cigüeña de Plata' nació en el contexto de esta semana temática, que se celebra desde 1990, con el objetivo de reconocer trayectorias ejemplares en la defensa del entorno natural y, especialmente, en la protección de la cigüeña blanca, especie emblemática del municipio. Desde su creación, el galardón ha distinguido a entidades, investigadores y colectivos que han contribuido a la conservación ambiental, reforzando así el carácter divulgativo y educativo del evento.

Este reconocimiento se enmarca además en el título de 'Pueblo Europeo de la Cigüeña', otorgado a Malpartida de Cáceres en 1997 por la Fundación Euronatur, precisamente por la implicación de su población en la conservación de esta especie y en la sensibilización ambiental.

El premio de este año coincide con el 50 aniversario de la instalación del Museo Vostell Malpartida en Los Barruecos, un espacio donde el artista alemán Wolf Vostell encontró un entorno natural que definió como una auténtica "obra de arte de la naturaleza".

Su apuesta por este enclave fue determinante para proyectar internacionalmente tanto el paraje como el propio municipio, y contribuyó a la posterior declaración de Los Barruecos como Monumento Natural.

Desde entonces, el museo se ha consolidado como un espacio singular en el que confluyen arte contemporáneo, paisaje y vida, convirtiéndose en un referente cultural y ambiental dentro y fuera de Extremadura.

Una semana para sensibilizar y participar

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha destacado que la Semana de la Cigüeña "es uno de los eventos medioambientales más arraigados en Extremadura" y ha subrayado su valor como herramienta de concienciación, especialmente entre las nuevas generaciones.

La programación de esta trigésimo quinta edición incluye exposiciones, visitas guiadas a Los Barruecos, exhibiciones del Infoex y actividades de educación ambiental en las que participarán alrededor de 400 escolares, gracias a la implicación de centros educativos como el CEIP Los Arcos y el IESO Los Barruecos, junto a asociaciones como Divertea y Aspace. Además, agentes del medio natural, técnicos del Centro de Agricultura Vegas del Guadiana y monitores de SEO/BirdLife colaborarán en las distintas actividades.

'Damas y bruma matinal' de Joaquín Figueredo González. / Cedida a El Periódico Extremadura

La semana arrancará el lunes 13 de abril con un marcado carácter educativo, implicando a los centros escolares del municipio. Entre las primeras actividades destacan la visita a la Charca del Lugar con suelta de tencas y talleres como '¿Dónde viven las cigüeñas?', centrados en el conocimiento de los hábitats, nidos y comportamiento de esta especie.

A lo largo de los primeros días, alumnado de distintas edades participa en rutas interpretativas, cuadernos de campo y propuestas de ciencia ciudadana como 'Vigías de la Cigüeña', que fomenta la observación directa y la recogida de datos, una metodología habitual en programas de educación ambiental impulsados por entidades como SEO/BirdLife.

Naturaleza, inclusión y divulgación

La programación incorpora también actividades abiertas al público, como los talleres de observación de aves en el Humedal de la Cigüeña, que permiten conocer de cerca la colonia local y sus hábitos. Además, la semana destaca por su carácter inclusivo, con visitas adaptadas al Monumento Natural de Los Barruecos dirigidas a colectivos como Aspace o la asociación Divertea, reforzando el acceso universal al patrimonio natural.

Otro de los momentos destacados es la exhibición del Infoex, que acerca a la ciudadanía el trabajo de prevención y extinción de incendios forestales, clave en la gestión ambiental del territorio extremeño.

'Crotorero' de Jorge de la Cruz Martín. / Cedida a El Periódico Extremadura

La vertiente cultural tiene también un papel relevante. Durante estos días puede visitarse la exposición 'La Cigüeña', organizada por el colectivo Imagynarte, así como la muestra con las imágenes finalistas del Certamen Fotográfico Internacional Semana de la Cigüeña, que reúne trabajos procedentes de distintos puntos de España y Europa. Estas propuestas contribuyen a divulgar el valor estético y ambiental de la especie, combinando arte y naturaleza en un mismo espacio.

Participación ciudadana y actividades lúdicas

El fin de semana concentra las actividades más participativas. El sábado se celebrará el programa 'Contigo, Malpartida Limpia', con talleres de reciclaje e hinchables, dirigido especialmente al público infantil, en línea con las campañas de concienciación sobre sostenibilidad.

Ese mismo día tendrá lugar el tradicional concurso gastronómico de "gazpacho", término que en Malpartida se utiliza para referirse al característico sonido de las cigüeñas, el crotoreo, una muestra más de la vinculación cultural entre el municipio y esta especie.

La jornada culminará con la clausura oficial, en la que se entregarán premios del certamen fotográfico, distinciones a participantes y el galardón de la 'Cigüeña de Plata', uno de los momentos más destacados de la semana.

Cierre en plena naturaleza

La programación concluirá el domingo con una visita guiada por la Ruta de los Sentidos en Los Barruecos, una actividad que permite recorrer uno de los espacios naturales más emblemáticos de Extremadura, declarado Monumento Natural por su valor paisajístico, geológico y faunístico.

Dentro de la programación, se celebrará también el XXXV Certamen Fotográfico Internacional Semana de la Cigüeña, que este año ha recibido 145 trabajos procedentes de España y otros países europeos. El primer premio, dotado con 1.200 euros, ha sido para la obra 'Damas y bruma matinal', de Joaquín Figueredo González. El segundo ha recaído en Jorge de la Cruz Martín por 'Crotorero', y el tercero en Francisco Romero Cáceres por 'En la inmensidad'. Las 25 imágenes ganadoras y finalistas podrán visitarse desde el 13 de abril en la Casa de Cultura.

'En la inmensidad' de Francisco Romero Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

Con tres décadas de trayectoria, la Semana de la Cigüeña y la Cigüeña de Plata se han consolidado como un ejemplo de cómo un municipio puede articular cultura, educación y medio ambiente en torno a un símbolo propio. Este año, el reconocimiento al Museo Vostell Malpartida refuerza además esa conexión entre arte y naturaleza, una de las señas de identidad más singulares de Malpartida de Cáceres.