El Palacio de los Barrantes-Cervantes acoge una nueva edición del encuentro Nexos de Arte Iberoamericano Contemporáneo

El Palacio de los Barrantes-Cervantes ha acogido la presentación oficial de una nueva edición del encuentro 'Nexos: Arte Iberoamericano Contemporáneo', una de las citas más destacadas del panorama artístico en España dentro de este ámbito.

La inauguración reunió a artistas, críticos y representantes institucionales en un acto que dio inicio a este evento, que se desarrollará hasta el próximo 17 de mayo. Durante la presentación se destacó el papel de NEXOS como espacio de diálogo, intercambio y reflexión en torno al arte contemporáneo iberoamericano, consolidado a lo largo de sus distintas ediciones.

Imagen de la muestra. / Rubén Mateos

Promovido por la Fundación Obra Pía de los Pizarro, el encuentro vuelve a convertir al Palacio de los Barrantes-Cervantes en un punto de referencia cultural, albergando una exposición colectiva que reúne a destacados creadores del panorama actual. Entre los artistas participantes en esta edición figuran Teresa Ramón, Teófilo Buendía, Sofía Madrigal, Juan Ugalde, Leticia Reyero, Rafael Peñalver, Óscar Méndez Lobo, Hernán Illescas, José Luis Bustamante, Pablo Sycet, Liudmila & Nelson, Máximo Caminero, Charo Carrera, Fabricio Lara, Nelson Villalobos y José Luis Ceña.

Tres ejes

El programa de Nexos se articula en torno a tres ejes principales: la exposición colectiva instalada en las salas del Palacio, la edición de un catálogo dentro de la colección homónima y la celebración de un conversatorio de críticos de arte, donde especialistas analizarán las tendencias y desafíos del arte contemporáneo.

Imagen del exterior. / Cedida a El Periódico

La organización del evento cuenta con la colaboración de diversas entidades, entre ellas Arte Trujillo [Perú] Contemporáneo (ARTPEC), la Embajada del Perú en España, la Asociación Madrileña de Críticos de Arte (Amca), la Asociación de Artistas Visuales Asociados de Madrid (AVAM) y el Museo La Neomudéjar.

La exposición podrá visitarse de jueves a sábado en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, así como los domingos en horario de mañana. Con esta nueva edición, NEXOS reafirma su compromiso con la difusión y el impulso del arte iberoamericano contemporáneo.