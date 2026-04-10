El PSOE denuncia el deterioro de la calzada romana de Baños de Montemayor, un símbolo histórico de la localidad

El estado de conservación de la calzada romana de Baños de Montemayor, uno de los tramos más singulares de la histórica Vía de la Plata, ha centrado el debate político en el municipio tras las críticas formuladas por el grupo socialista local.

Según ha trasladado el PSOE, el trazado “acumula meses de deterioro progresivo” sin que, a su juicio, se hayan llevado a cabo actuaciones por parte del equipo de gobierno municipal. En este sentido, describen la presencia de “hundimientos en el empedrado, piedras desplazadas, acumulación de ramas de poda y zonas embarradas” en distintos puntos del recorrido.

Desde la formación también se señala que “la única respuesta visible ante el deterioro ha sido la colocación de un cubo de obra y unos troncos para señalizar un socavón”, una actuación que consideran “improvisada” y que, en su opinión, evidencia “la ausencia de un plan de conservación”.

La secretaria general del PSOE en la localidad, Amaia Blanco, ha manifestado que “lo que estamos viendo es una dejadez inaceptable con el patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Baños”. En la misma línea, añade que “la Vía de la Plata es la seña de identidad de este pueblo” y que “tenerla así, meses y meses sin intervenir, sin gestionar, dice mucho del compromiso real de este equipo de gobierno con la cultura y con el turismo de nuestro pueblo”.

Calzada romana de Baños de Montemayor. / Ayuntamiento de Baños de Montemayor.

Un enclave con valor histórico

La Vía de la Plata es una de las principales infraestructuras de época romana en la península ibérica. Su construcción se inició durante el mandato del emperador Augusto y se completó en el siglo II bajo los reinados de Trajano y Adriano.

En el caso de Baños de Montemayor, el tramo norte, de aproximadamente dos kilómetros, fue objeto de una restauración en 1973. Más de cinco décadas después, este mismo sector vuelve a situarse en el centro del debate por su estado de conservación.

El municipio cuenta además con el Centro de Interpretación General de la Vía de la Plata, un espacio dedicado a divulgar la historia de esta infraestructura, junto a otros centros similares en Mérida y Monesterio.

En relación con este aspecto, Blanco ha señalado que “no podemos tener un Centro de Interpretación de la Vía de la Plata con entrada gratuita para explicar la historia de esta calzada y, al mismo tiempo, dejar que esa misma calzada se caiga a pedazos a doscientos metros de allí”.

Propuestas planteadas

Ante esta situación, el PSOE local ha planteado una serie de medidas que considera prioritarias. Entre ellas, reclama “una reparación urgente de los tramos dañados”, así como “la elaboración de un plan de mantenimiento periódico” y “un compromiso institucional estable con la conservación del patrimonio histórico del municipio”.

Por el momento, no ha trascendido una valoración pública del equipo de gobierno municipal sobre estas críticas. Mientras tanto, el estado de la calzada romana continúa siendo objeto de atención en un municipio donde este legado constituye uno de sus principales atractivos turísticos y culturales.