Tres chicas y un chico aprenden a automatizar un huerto con Arduino en el Circular FAB de Trujillo

El Circular FAB de Trujillo ha acogido un taller para aprender a construir un huerto inteligente automatizado con Arduino, una actividad organizada con motivo de la Arduino Week, la semana mundial dedicada a esta conocida plataforma tecnológica.

En declaraciones a El Periódico Extremadura, Nacho Rodríguez, técnico del Circular FAB de Trujillo, ha explicado que la propuesta ha estado centrada en enseñar a las personas participantes “cómo construir un huerto inteligente automatizado con Arduino”, un microcontrolador al que se le pueden conectar sensores y actuadores para ejecutar distintas funciones a través de la programación.

Durante la sesión se ha trabajado con un sensor de humedad y un relé encargado de activar una bomba de agua. El sistema se ha programado para que, cuando el sensor detecte que la humedad de la tierra baja de un determinado nivel, en este caso entre el 55% y el 60%, active automáticamente el riego.

De este modo, el huerto en miniatura o macetero inteligente funciona de manera autónoma, ya que el Arduino va leyendo de forma constante la humedad de la tierra y, cuando detecta que la planta necesita agua, pone en marcha la bomba para regarla. “Sería como un ciclo constante”, señala el técnico, subrayando que se trata de una planta automatizada que no necesita que una persona esté pendiente de regarla de forma continua.

En la actividad han participado cuatro personas, concretamente tres chicas y un chico, en una experiencia que ha permitido mezclar diferentes conceptos y herramientas tecnológicas en un mismo proyecto.

Además de la parte electrónica y de programación, el taller también ha incorporado procesos de diseño y fabricación digital. Así, la maceta ha sido elaborada en metacrilato cortado con una máquina láser de CO2, mientras que las patas han sido diseñadas en 3D e impresas posteriormente mediante impresión 3D. Asimismo, se han creado pequeños rótulos identificativos para cada planta utilizando un plóter de corte de vinilo.

Desde el centro han puesto en valor el carácter práctico y multidisciplinar de la actividad, ya que las personas asistentes no solo han podido conocer el funcionamiento de sensores, relés o sistemas de riego automatizado, sino también utilizar distintas tecnologías de fabricación para dar forma al proyecto completo.

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De esta manera, el taller celebrado en el Circular FAB de Trujillo ha servido para acercar la tecnología a la ciudadanía de una forma didáctica, creativa y aplicada a un caso real, aunando programación, electrónica, diseño y fabricación digital en una sola propuesta.