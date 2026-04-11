Más de 1,5 millones de euros para el proyecto THESILO que transformará silos en sistemas de almacenamiento energético en Extremadura

Extremadura ha puesto en marcha el proyecto transfronterizo THESILO, una innovadora iniciativa que plantea dar una segunda vida a los silos de cereales en desuso mediante su transformación en sistemas de almacenamiento energético. El objetivo es claro: aprovechar los excedentes de energías renovables y almacenarlos en forma de calor utilizando materiales sostenibles y reciclados.

El proyecto está liderado por el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) y se enmarca en el Programa de Cooperación Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. Cuenta con un presupuesto total de más de 1,5 millones de euros y se desarrollará en el espacio transfronterizo de la EUROACE, que abarca Extremadura y regiones de Portugal como el Alentejo y el Centro, donde existen alrededor de 1.050 silos de cereal en desuso.

Un piloto en Torremocha

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, ha presentado este viernes el proyecto en la Casa de la Cultura de Torremocha, municipio cacereño donde se llevará a cabo una de las fases clave de la iniciativa. En concreto, el silo local será el escenario de un piloto experimental que permitirá comprobar la viabilidad y eficiencia de estos sistemas de almacenamiento térmico.

Este ensayo servirá como base para futuras aplicaciones, especialmente en la industria agroalimentaria y en otros municipios del entorno rural.

Imagen de la comitiva en Torremocha. / Junta de Extremadura

Durante la presentación, De Francisco ha subrayado que el objetivo último del proyecto es “impulsar el crecimiento empresarial y la revitalización de las comunidades rurales”. En este sentido, ha recalcado que “esto es lo que nos pide Europa, que todo el conocimiento que se genere desemboque en una transferencia de resultados que repercuta en una mejora socioeconómica inmediata”.

El responsable autonómico ha destacado también la capacidad de Extremadura para captar fondos europeos en materia de investigación. Según ha señalado, entre 2021 y 2025 la región ha conseguido más del doble de financiación que en el anterior periodo 2014-2020 dentro del programa Horizonte Europa. “Hay que seguir en esta senda e interactuar con otros grupos de investigación de otros países”, ha afirmado.

Cooperación transfronteriza

El proyecto THESILO cuenta con la participación de diversas entidades de ambos lados de la frontera, entre ellas la Agencia de la Energía de Extremadura (AGENEX), la Agencia de la Energía del Alentejo portugués (AreanaTejo), el Politécnico de Portalegre, el Instituto de la Construcción, Energía, Ambiente y Sostenibilidad (ITECONS) y Adai.

Asimismo, se integran centros del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC).

Imagen de la comitiva en Torremocha. / Junta de Extremadura

De Francisco ha puesto en valor esta colaboración. “Esta interacción entre investigadores de ambos lados de la frontera hace que el conocimiento se comparta y ayude a que ambas regiones se enriquezcan”. Además, ha añadido que “la colaboración es real y está cada vez más afianzada”, destacando la creación de una red sólida de centros de investigación capaces de seguir atrayendo financiación europea.

THESILO se desarrollará a través de distintas etapas que abarcan desde la selección y evaluación estructural de los silos hasta su adaptación para nuevos usos. A ello se suma la investigación de materiales, el diseño de sistemas de conversión energética, la implementación del piloto en Torremocha y, finalmente, el análisis de su viabilidad técnica, económica y medioambiental.