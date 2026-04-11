Vecinos de Aldeacentenera podrán reinterpretar su entorno a través de la fotografía en el concurso 'Un libro, un lugar'

El Ayuntamiento de Aldeacentenera ha abierto el plazo de participación en el concurso fotográfico 'Un libro, un lugar', una iniciativa promovida por la Junta de Extremadura que propone unir lectura, creatividad y patrimonio rural en una misma imagen. La convocatoria, a la que también se han adherido otros municipios como Deleitosa o Jaraíz de la Vera, invita a los vecinos a reinterpretar su entorno cotidiano a través de la fotografía, colocando un libro como elemento central en espacios representativos del pueblo.

Una mirada distinta al entorno cotidiano

El objetivo del certamen es sencillo, pero sugerente: capturar la relación entre los libros y los paisajes o rincones más significativos de la localidad. Plazas, calles, miradores o elementos patrimoniales pueden convertirse en escenario de una imagen que combine cultura y territorio. De este modo, se busca no solo fomentar la participación ciudadana, sino también poner en valor la identidad visual y cultural de Aldeacentenera.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías, que deberán cumplir unos requisitos básicos de calidad para su posterior reproducción en formato A4. Junto a las imágenes, será necesario aportar información como el nombre del autor, el lugar exacto en el que se tomó la fotografía, el título del libro representado y la correspondiente autorización para su uso en la exposición.

Las imágenes seleccionadas en el conjunto de Extremadura formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá distintos municipios de la región. Este formato permite dar visibilidad al trabajo de los participantes y favorecer el intercambio cultural entre territorios, acercando la creación artística al ámbito rural.

Este tipo de propuestas se enmarca en programas culturales como Extremadura Lee, impulsado por la Junta para promover el hábito lector, especialmente en zonas rurales. Según indica el Ministerio de Cultura, la puesta en marcha de actividades participativas vinculadas a la lectura contribuye a mejorar los índices lectores y a dinamizar la vida cultural en municipios de menor tamaño.

Cultura, participación y desarrollo rural

El concurso 'Un libro, un lugar' se integra en una línea de iniciativas que en los últimos años han apostado por la combinación de cultura y participación ciudadana en la provincia de Cáceres. Certámenes fotográficos sobre patrimonio, campañas de animación a la lectura en bibliotecas o proyectos culturales itinerantes forman parte de una estrategia común: implicar a la población en la creación cultural y reforzar el vínculo con el territorio.

Diversos estudios sobre desarrollo rural subrayan que este tipo de actividades generan efectos positivos en la cohesión social, al fomentar la participación activa de los vecinos y contribuir a reforzar la identidad local. Además, permiten proyectar una imagen más dinámica de los municipios, vinculada a la creatividad y al patrimonio.

Desde el Ayuntamiento de Aldeacentenera se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, destacando su carácter accesible y su potencial creativo. "Se trata de unir la magia de los libros con la belleza de nuestro pueblo", señalan desde la organización, que invita a vecinos de todas las edades a implicarse en el proyecto.

El plazo de entrega permanecerá abierto hasta el 27 de abril de 2026, y las propuestas deberán presentarse en las oficinas municipales, desde donde se tramitará su envío a la organización autonómica.

Con esta propuesta, Aldeacentenera refuerza su apuesta por la cultura como herramienta de dinamización social, situando a los vecinos en el centro de la creación artística y promoviendo nuevas formas de mirar y contar el entorno rural.