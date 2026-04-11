La Ruta Violeta en Monfragüe: 15 kilómetros de senderismo que unen deporte, patrimonio y naturaleza

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe celebrará de nuevo una de las propuestas senderistas más destacadas del entorno. La IV Ruta Violeta entre Higuera de Albalat y Casas de Miravete, una actividad que combina deporte, patrimonio y divulgación ambiental en un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros y dificultad media.

La iniciativa, organizada por ambos municipios con la colaboración del GeoCentro Monfragüe, plantea un itinerario que atraviesa una de las zonas menos transitadas del parque, donde el paisaje de dehesa, sierras y valles conecta con el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara, reconocido también por la Unesco por su valor geológico.

Un recorrido entre paisaje y memoria rural con muchos beneficios

La ruta partirá desde Casas de Miravete, con traslado inicial hasta Higuera de Albalat, donde dará comienzo la marcha. El recorrido discurre por antiguos caminos tradicionales, atravesando zonas de gran riqueza natural y patrimonial. Entre los puntos más destacados se encuentran collados de montaña, pasos históricos y restos de antiguas edificaciones, como la iglesia de Santiago de La Piñuela, testimonio de antiguos núcleos de población hoy desaparecidos.

Este tipo de itinerarios permite redescubrir espacios poco conocidos de Monfragüe, alejados de los circuitos más turísticos, y poner en valor la relación histórica entre el paisaje y las comunidades rurales que lo habitaron.

Más allá del atractivo paisajístico, la Ruta Violeta se enmarca en una tendencia creciente de promoción del senderismo como actividad saludable. Organismos como la Organización Mundial de la Salud destacan que caminar de forma regular mejora la salud cardiovascular, fortalece la musculatura y contribuye a prevenir enfermedades crónicas.

En entornos naturales, además, se suman beneficios psicológicos. Estudios en el ámbito de la salud ambiental apuntan a que el contacto con la naturaleza reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y favorece la concentración. A ello se añade el componente social, ya que estas rutas fomentan la convivencia y el encuentro entre participantes de diferentes edades.

Se trata de una cita que crece cada año

La Ruta Violeta ha experimentado una evolución constante desde su primera edición. En sus inicios, el recorrido ya apostaba por un formato accesible, con una distancia cercana a los 14 kilómetros y un nivel de dificultad moderado, lo que facilitó la participación de un público diverso.

En la edición anterior, celebrada en Casas de Miravete, la organización mantuvo este planteamiento, incorporando mejoras logísticas como transporte entre localidades, puntos de avituallamiento y una comida final.

Estas mejoras contribuyeron a consolidar la experiencia y a reforzar la participación, con una respuesta positiva por parte de los asistentes.

Para esta nueva convocatoria, se espera mantener esa línea, con una previsión de participación que continúa al alza, reflejando el interés creciente por este tipo de actividades en el medio rural.

El objetivo es impular la actividad del territorio

Más allá del aspecto deportivo, la Ruta Violeta, que se celebrará el próximo 25 de abril, se ha convertido en una herramienta de dinamización territorial. Iniciativas como esta permiten dar visibilidad a pequeños municipios y a su entorno natural, fomentando el turismo activo y generando actividad económica en la zona.

En un contexto en el que el medio rural busca nuevas formas de desarrollo, propuestas que combinan naturaleza, cultura y participación ciudadana adquieren un papel cada vez más relevante.

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Con esta cuarta edición, Casas de Miravete y Higuera de Albalat refuerzan su apuesta por el senderismo como vehículo para poner en valor su territorio, ofreciendo una experiencia que une paisaje, historia y convivencia en pleno corazón de Monfragüe.