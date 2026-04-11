La Sociedad Filarmónica Placentina impulsa una nueva propuesta cultural con conciertos gratuitos en La Vera

La comarca de La Vera acogerá esta primavera una nueva propuesta cultural que apuesta por la música en directo y el entorno natural como escenario. La Sociedad Filarmónica Placentina y Musikex han impulsado la primera edición del 'Ciclo de Conciertos de Primavera en La Vera', una iniciativa que llevará recitales gratuitos a distintas localidades de la zona.

El ciclo arrancará este domingo 12 de abril en Collado de la Vera, con un concierto que tendrá lugar a las 18.00 horas en el Hotel Rural Alcor del Roble, un enclave rodeado de naturaleza que servirá como telón de fondo para una velada musical al aire libre.

Hotel Rural Alcor del Roble. / Cedida

El programa de esta primera cita estará dedicado al romanticismo francés del siglo XIX, con especial protagonismo del compositor Gabriel Fauré y otros autores contemporáneos. El recital combinará distintas formaciones, desde canto y piano hasta música de cámara, con instrumentos como clarinete, trompeta, trompa y piano.

Entrada gratuita

La organización ha destacado el carácter accesible del ciclo, con entrada gratuita hasta completar aforo, en una apuesta por acercar la música clásica a todos los públicos en espacios no convencionales.

Tras esta primera actuación, el ciclo continuará su recorrido por otras localidades de La Vera, como Jarandilla, Jaraíz, Pasarón, Valverde o Villanueva, ampliando así la oferta cultural de la comarca durante los meses de primavera.