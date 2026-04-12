Un arco metálico de 220 metros: la clave de los puentes gemelos de Alconétar en la A-66

El paso de la Autovía de la Plata (A-66) por el entorno del embalse de Alcántara, entre Cañaveral e Hinojal, constituye uno de los puntos más complejos desde el punto de vista geográfico de toda la infraestructura. Allí, el trazado se enfrenta al profundo encajamiento del río Tajo, con desniveles que superan los cien metros y rompen la continuidad de la penillanura cacereña. La solución adoptada fue la construcción de los conocidos como arcos de Alconétar, dos puentes gemelos que hoy se han convertido en una de las obras de ingeniería más singulares de Extremadura.

Una solución técnica para un entorno complejo

Cada uno de estos puentes cuenta con 400 metros de longitud y se articula en torno a un gran arco metálico de 220 metros de luz, una dimensión que en su momento supuso un hito técnico. Las estructuras se asientan sobre un terreno de pizarras y esquistos, con procesos de alteración que obligaron a un estudio exhaustivo de las cimentaciones, uno de los aspectos más delicados del proyecto.

El diseño apuesta por la limpieza de líneas y por una integración visual que, sin renunciar a la espectacularidad, respeta el entorno natural del embalse. Las pilas metálicas sobre el arco y los viaductos de acompañamiento en hormigón completan un conjunto que combina funcionalidad y estética.

Historia reciente de una infraestructura clave

Uno de los aspectos más destacados de los arcos de Alconétar fue su sistema de construcción. La mayor parte de la estructura se ensambló en tierra firme mediante grandes piezas prefabricadas, que posteriormente se trasladaron a su posición definitiva. El momento más singular llegó con el montaje de los semiarcos en vertical en cada margen del embalse, que fueron abatidos hasta su cierre en una única operación.

Este procedimiento permitió reducir tiempos de ejecución y mejorar el control de calidad, pero también supuso un importante reto técnico. Tras su finalización, el puente se convirtió en el mayor arco del mundo construido mediante abatimiento, superando referencias internacionales previas en Alemania o Japón.

La construcción de este tramo de la A-66 se enmarca en el desarrollo de la Autovía de la Plata, una infraestructura impulsada a finales del siglo XX y comienzos del XXI para modernizar el histórico eje de comunicación que conecta el norte y el sur de España siguiendo el antiguo trazado de la Vía de la Plata.

En el caso del cruce del Tajo, la obra se ejecutó en los primeros años del siglo XXI como parte de la mejora de la conexión entre Cáceres y Plasencia, sustituyendo recorridos más lentos y sinuosos por una vía de alta capacidad. Su puesta en servicio supuso un salto cualitativo en la movilidad regional, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial.

Ingeniería y paisaje en equilibrio

Más allá de su valor técnico, los arcos de Alconétar cumplen una función esencial como elemento de conexión. La A-66 actúa como columna vertebral de Extremadura, enlazando ciudades como Plasencia, Cáceres, Mérida o Zafra, y facilitando tanto el transporte de mercancías como los desplazamientos diarios.

El puente sobre el Tajo no solo salva un obstáculo natural de gran envergadura, sino que permite mantener la continuidad de un eje estratégico para la región. Además, su presencia ha terminado por integrarse en el paisaje del embalse de Alcántara, convirtiéndose también en un referente visual reconocible para quienes transitan por esta parte del territorio.

En la actualidad, los arcos de Alconétar representan el equilibrio entre la necesidad de infraestructura y el respeto al entorno. Su diseño, su sistema constructivo y su papel dentro de la red viaria los sitúan como una de las obras más relevantes de la ingeniería reciente en Extremadura.

En un territorio marcado por grandes espacios abiertos y por la presencia constante de la naturaleza, este puente demuestra cómo la ingeniería puede adaptarse al paisaje sin renunciar a la innovación. Una solución eficaz para un reto geográfico que, décadas después, sigue siendo uno de los puntos más singulares de la Autovía de la Plata.