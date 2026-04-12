El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo organiza un campamento de verano para jóvenes en Santo Domingo de Silos

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo ha anunciado la organización de un campamento de verano en Santo Domingo de Silos (Burgos), que se celebrará del 17 al 26 de julio de 2026. La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes desde 5º de primaria hasta 4º de la ESO, y tendrá lugar junto al monasterio benedictino de la localidad.

El encuentro propone una experiencia educativa y espiritual en plena naturaleza. Durante diez días, los participantes podrán disfrutar de actividades como talleres, juegos, celebraciones, música y dinámicas grupales, combinadas con momentos de oración, reflexión personal y convivencia.

El programa incluye también marchas, tiempo libre, espacios de silencio y actividades orientadas al servicio y la cooperación. Según la organización, el objetivo es ofrecer un entorno donde los jóvenes puedan “compartir vida, crecer en valores y salir reforzados en su compromiso con los demás”.

El campamento contará con un horario estructurado que abarca desde la mañana hasta la noche, incluyendo actividades como desayuno, servicios comunitarios, talleres, celebraciones, cenas y momentos de descanso. Además, se fomentará la participación activa y la convivencia intergeneracional, adaptando las dinámicas a cada grupo de edad.

En cuanto a los requisitos, los asistentes deberán llevar material de acampada o buscar alojamiento en el pueblo, así como ropa adecuada, útiles de aseo y documentación sanitaria. Los menores deberán contar con autorización, y los mayores de edad tendrán que presentar certificados correspondientes.

Las inscripciones estarán abiertas con bonificación hasta el 20 de junio, con un coste aproximado de 230€ más gastos de inscripción, existiendo también tarifas especiales para familias y opciones de participación por días sueltos.

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Desde la organización animan a los interesados a informarse a través del equipo de pastoral del colegio y destacan que el campamento será “una oportunidad única para vivir la fe, la amistad y la alegría en comunidad”.