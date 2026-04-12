Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arquitectura extremeñaSanguijuelas del GuadianaLa Borriquita de PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo organiza un campamento de verano para jóvenes en Santo Domingo de Silos

Un encuentro del 17 al 26 de julio de 2026 que combinará convivencia, actividades en la naturaleza, talleres y momentos de reflexión para alumnos desde 5º de primaria hasta 4º de la ESO.

Participantes en el campamento en una edición anterior

Participantes en el campamento en una edición anterior / CEDIDA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo ha anunciado la organización de un campamento de verano en Santo Domingo de Silos (Burgos), que se celebrará del 17 al 26 de julio de 2026. La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes desde 5º de primaria hasta 4º de la ESO, y tendrá lugar junto al monasterio benedictino de la localidad.

El encuentro propone una experiencia educativa y espiritual en plena naturaleza. Durante diez días, los participantes podrán disfrutar de actividades como talleres, juegos, celebraciones, música y dinámicas grupales, combinadas con momentos de oración, reflexión personal y convivencia.

El programa incluye también marchas, tiempo libre, espacios de silencio y actividades orientadas al servicio y la cooperación. Según la organización, el objetivo es ofrecer un entorno donde los jóvenes puedan “compartir vida, crecer en valores y salir reforzados en su compromiso con los demás”.

El campamento contará con un horario estructurado que abarca desde la mañana hasta la noche, incluyendo actividades como desayuno, servicios comunitarios, talleres, celebraciones, cenas y momentos de descanso. Además, se fomentará la participación activa y la convivencia intergeneracional, adaptando las dinámicas a cada grupo de edad.

En cuanto a los requisitos, los asistentes deberán llevar material de acampada o buscar alojamiento en el pueblo, así como ropa adecuada, útiles de aseo y documentación sanitaria. Los menores deberán contar con autorización, y los mayores de edad tendrán que presentar certificados correspondientes.

Las inscripciones estarán abiertas con bonificación hasta el 20 de junio, con un coste aproximado de 230€ más gastos de inscripción, existiendo también tarifas especiales para familias y opciones de participación por días sueltos.

Noticias relacionadas

Desde la organización animan a los interesados a informarse a través del equipo de pastoral del colegio y destacan que el campamento será “una oportunidad única para vivir la fe, la amistad y la alegría en comunidad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaza Mayor de Cáceres se transforma: ya está en pie el escenario del estreno del centenario del Gran Teatro
  2. Hospitalización a domicilio en Plasencia: un nuevo modelo asistencial para atender a pacientes en casa
  3. El imponente escenario de Fito&Fitipaldis toma el Recinto Hípico para el concierto del año en Cáceres
  4. Una nueva jamonería abre sus puertas en Nuevo Cáceres con una propuesta gourmet para el barrio
  5. Cáceres impulsa la vivienda asequible: más de 540 pisos protegidos y rehabilitación en marcha
  6. El bar legendario y ecléctico de Cáceres con más de un cuarto de siglo de vida
  7. El obrador PanHabla en Cáceres triunfa con su pizza artesanal por encargo
  8. Una polémica por las palmas de la procesión de 'La Borriquita' en Plasencia llega al pleno municipal

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo organiza un campamento de verano para jóvenes en Santo Domingo de Silos

El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo organiza un campamento de verano para jóvenes en Santo Domingo de Silos

Oliva de Plasencia inaugura su primera residencia de mayores, un hito para el municipio

Oliva de Plasencia inaugura su primera residencia de mayores, un hito para el municipio

La Procesión del Pastorcito de Aldeacentenera: tradición, arraigo popular y participación infantil en Semana Santa

La Procesión del Pastorcito de Aldeacentenera: tradición, arraigo popular y participación infantil en Semana Santa

Más allá de la pantalla: cómo Alberto Amarilla convierte sus raíces cacereñas en identidad profesional

Más allá de la pantalla: cómo Alberto Amarilla convierte sus raíces cacereñas en identidad profesional

Talleres y ciencia ciudadana: así implica Malpartida de Cáceres a la gente en la conservación de las aves

Talleres y ciencia ciudadana: así implica Malpartida de Cáceres a la gente en la conservación de las aves

Artistas de todo el mundo podrán participar en el XXX Certamen de Pintura Indalecio Hernández Vallejo, con un primer premio de 1.800 euros

Artistas de todo el mundo podrán participar en el XXX Certamen de Pintura Indalecio Hernández Vallejo, con un primer premio de 1.800 euros

Losar de la Vera: el pueblo de Cáceres que cautivó al rey Juan Carlos I con sus arbustos artísticos

Zamarrillas: el arrabal cacereño que fue destruido y aún conserva vestigios de su pasado nobiliario

Zamarrillas: el arrabal cacereño que fue destruido y aún conserva vestigios de su pasado nobiliario
Tracking Pixel Contents