Artistas de todo el mundo podrán participar en el XXX Certamen de Pintura Indalecio Hernández Vallejo, con un primer premio de 1.800 euros

El Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, en colaboración con la Diputación Provincial de Cáceres y la Fundación Indalecio Hernández Vallejo, ha anunciado la convocatoria del XXX Certamen de Pintura Indalecio Hernández Vallejo. Esta es una cita plenamente consolidada en el calendario cultural extremeño que busca rendir homenaje al pintor local y fomentar la creación artística contemporánea.

La convocatoria, abierta a artistas nacionales e internacionales, permitirá la presentación de hasta dos obras originales por participante, siempre que no hayan sido premiadas anteriormente. Las piezas podrán abordar cualquier temática y técnica, con unas dimensiones máximas de 150 por 150 centímetros.

Un homenaje al legado artístico local

El concurso se desarrollará en dos fases diferenciadas. En una primera etapa, las obras deberán presentarse exclusivamente en formato digital a través de la plataforma MundoArti antes del 15 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas. Junto a la imagen de la obra, los artistas deberán aportar la ficha técnica, el año de realización y su currículum, además de aceptar las bases del certamen.

Posteriormente, el jurado realizará una selección de treinta obras finalistas que pasarán a una segunda fase presencial. Estas piezas deberán enviarse en formato físico y formarán parte de una exposición colectiva en la sede de la Fundación Indalecio Hernández Vallejo, que se inaugurará coincidiendo con el fallo del jurado y permanecerá abierta durante un mes.

El certamen contempla un primer premio de 1.800 euros, patrocinado por la Diputación de Cáceres, y un accésit de 900 euros, otorgado por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. Ambos galardones se entregarán durante el Pleno Institucional celebrado con motivo del Día de la Constitución.

El certamen nació con el objetivo de mantener viva la memoria de Indalecio Hernández Vallejo, artista vinculado a Valencia de Alcántara cuya obra contribuyó a enriquecer el panorama cultural de la localidad. Desde sus primeras ediciones, el concurso ha buscado no solo reconocer su legado, sino también convertir el municipio en un espacio de encuentro para creadores contemporáneos.

A lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria, esta iniciativa se ha consolidado como una plataforma para la difusión de las artes plásticas, atrayendo a artistas de distintos puntos de España y del ámbito internacional. Según destacan desde la organización, el certamen ha evolucionado adaptándose a los nuevos formatos, como la incorporación de la presentación digital, sin perder su esencia original.

La edición anterior, reflejo de calidad y diversidad

La última edición del certamen volvió a evidenciar el alto nivel de participación y la diversidad de propuestas artísticas. Las obras finalistas, expuestas en la Fundación, ofrecieron una amplia variedad de estilos, desde planteamientos figurativos hasta lenguajes más contemporáneos y experimentales.

El jurado, compuesto por profesionales del ámbito artístico y cultural, valoró especialmente la calidad técnica y la originalidad de las propuestas presentadas, en una convocatoria que mantuvo el prestigio alcanzado por el certamen en años anteriores. La exposición final volvió a convertirse en uno de los principales atractivos culturales del municipio, atrayendo a visitantes y aficionados al arte.

Cultura como motor del territorio

Con la convocatoria de esta trigésima edición, las instituciones implicadas refuerzan su compromiso con la promoción cultural en el medio rural. Iniciativas como este certamen se alinean con las políticas públicas de impulso a la cultura, consideradas un elemento clave para el desarrollo social y económico de los territorios.

Expertos en gestión cultural destacan que concursos de este tipo no solo favorecen la creación artística, sino que también contribuyen a dinamizar la vida cultural local y a proyectar la imagen de los municipios más allá de su ámbito geográfico.

En este contexto, el Certamen de Pintura Indalecio Hernández Vallejo continúa consolidándose como una referencia en el panorama artístico extremeño, manteniendo vivo el legado de su impulsor y ofreciendo un espacio de visibilidad para nuevos talentos.