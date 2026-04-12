Losar de la Vera: el pueblo de Cáceres que cautivó al rey Juan Carlos I con sus arbustos artísticos

Losar de la Vera no es solo uno de los lugares más característicos de la comarca con ese nombre, sino uno de los más singulares de toda la provincia de Cáceres. En él reciben a todos los visitantes más de 100 arbustos pintorescos con formas increíbles y poco vistos en otros lugares de España. Hasta el rey emérito, Juan Carlos I, quedó fascinado con estas verdes figuras.

La culpa no la tiene Eduardo Manostijeras (¿se basaría Tim Burton en la localidad cacereña?), sino Vicente Mateo Domínguez Pérez, un podador de la finca del Robledo, arrendada por el Ayuntamiento a Viveros Balboa, que fue contratado como jardinero en 1972. Mateo, como le conocían sus vecinos, vio un reportaje de arte topiario en una revista que le despertó el interés por crear figuras artísticas con plantas vivas. Su primera escultura fue un botijo que realizó en un ciprés, y que aún hoy puede verse junto al colegio Francisco Parra.

Así son los curiosos arbustos de Losar de la Vera. / Jesús Pérez Pacheco

Siguió realizando figuras y en 1989 solicitó un ayudante: José Antonio Díaz Correas. Con él duró apenas 2 años, pues en 1991 Mateo falleció. Así, Díaz tenía la difícil tarea de coger el testigo y continuar con aquello que comenzó su maestro. Entre las figuras que realizó el primero estaban una cigüeña, dos jarrones, un estandarte de los que se sacan en procesión, varios ciervos y el nombre del pueblo junto con sus iniciales en ambos extremos de la avenida.

120 figuras

Desde figuras simples como un burro o un hombre con una mujer y un puchero, a otras más ‘populares’ como el pato Donald, los reyes Juan Carlos y Sofía o, incluso, José Manuel Calderón, leyenda del baloncesto español y extremeño. Una de las más conocidas y con la que la gente más fotos se hace es con la del caballo con las patas delanteras en alto.

Arbusto del caballo. / E.P.

Estas variadas y singulares tallas ornamentales son la imagen más distintiva de la localidad, hasta el punto de haber sido reconocida como un referente nacional en el arte topiario, un ‘título’ que comparte con ‘El Bosque Encantado’ de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias. Alrededor de 120 son las que engalanan la arteria principal del conocido ya como ‘el pueblo de los jardines’, siendo prácticamente el plan más divertido de realizar: pasear contemplando los muy curiosos arbustos.

Losar de la Vera

No obstante, Losar de la Vera tiene más atractivos. Pertenece a la comarca de La Vera, compartiendo espacio con otros lugares fantásticos como Jaraíz de la Vera, cuna del Pimentón; Jarandilla de la Vera, con su imponente parador; o Cuacos de Yuste, el lugar que elegió el emperador Carlos V para pasar sus últimos años retirado.

Losar, con 2.800 habitantes, también posee un importante patrimonio cargado de historia. Formó parte del realengo de Plasencia, y en el momento en que el territorio se convirtió en condado, de la familia Estúñiga y allá por el siglo XV, empezó a construirse la actual Iglesia de Santiago Apóstol. También destacan algunas ermitas como la del Cristo de la Misericordia, la del Cristo del Humilladero o la de San Roque.

Garganta de Cuartos. / Minube

La naturaleza toma forma en la piscina natural, sobresaliendo la Garganta de Cuartos, que se encuentra debajo de un puente medieval. Este se cree que fue construido a finales del siglo XV, y se trata de un puente de sillería de granito con dos bóvedas, en perfecto estado de conservación. Es un lugar perfecto para darse un baño después de ir conocer los curiosos arbustos losareños.