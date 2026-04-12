Oliva de Plasencia ha inaugurado el lunes 6 de abril la primera residencia de mayores de su historia, un hito para un municipio que ronda los 300 habitantes y cuyo ayuntamiento, según ha destacado su alcalde, Ángel González, ha logrado sacar adelante un proyecto ambicioso iniciado desde cero hace ya seis años.

Un proyecto municipal levantado por fases

La apertura de la residencia culmina un proceso largo en el que el ayuntamiento ha ido encajando la financiación por etapas. El alcalde ha explicado que lo primero fue adquirir el terreno, situado junto a la iglesia del municipio y, después, la primera actuación fue la construcción del centro de día, financiada en parte con ayuda fondos europeos del plan EDUSI Plasencia y entorno, gestionado por la Diputación Provincial de Cáceres.

Después llegó la segunda fase, ya centrada en la residencia, que, según ha señalado el regidor, se ha financiado íntegramente gracias a gestiones municipales con "generadores de empleo del PER" para sufragar la mano de obra, además de otros programas de la diputación provincial, el presupuesto municipal y distintas subvenciones. "Se ha ido sacando la financiación por paquetes", ha resumido el alcalde, aludiendo a partidas como la fontanería, la cerrajería o los suministros.

Una obra terminada en 2023, pero retrasada por el equipamiento

Según ha indicado González, el proyecto comenzó en 2019 y la obra ya estaba terminada en 2023, aunque la apertura se ha demorado por cuestiones administrativas relacionadas con el equipamiento del centro.

Galeria | Oliva de Plasencia inaugura su primera residencia de mayores, un hito para el municipio / cedidas

En este punto, González ha asegurado que contaba con el compromiso del anterior consejero de Sanidad de la Junta, pero que, tras el cambio de gobierno regional, hubo que "volver a empezar". También ha lamentado que desde Sanidad no haya llegado financiación para la residencia, aunque sí ha precisado que la Diputación concedió una subvención para el equipamiento.

Con todo, ha indicado que la inversión total puede haber superado el millón de euros, pero ha mostrado su satisfacción por la apertura de una iniciativa especialmente ambiciosa para un municipio de pequeño tamaño.

Una vez finalizado el edificio y completada su dotación, el ayuntamiento licitó la gestión del servicio. La adjudicación se resolvió en octubre de 2025 a favor de Aunatres Servicios Sociales SL, una empresa con sede en Aldeanueva del Camino, que forma parte de un grupo con experiencia en el sector.

Veinte plazas cubiertas y 35 en el centro de día

El alcalde ha explicado que la residencia cuenta con 20 plazas y que el centro de día dispone de 35. Además, ha señalado que la mayoría de las plazas han sido ocupadas por personas del propio municipio, una circunstancia que, a su juicio, refuerza el valor social de la iniciativa.

González ha defendido además el modelo de adjudicación elegido por el consistorio. Al considerar difícil que una empresa asumiera la gestión de una residencia con solo 20 plazas, el ayuntamiento incluyó una cesión por 40 años y el compromiso de ampliación. Hasta que esa ampliación se materialice, el consistorio se ha comprometido a asumir el coste de la luz y el gasóleo.

Una imagen del proyecto de obras de la residencia de Oliva de Plasencia. / Ayuntamiento de Oliva de Plasencia

El alcalde ha insistido en que al ayuntamiento le interesa sostener el proyecto porque es importante para las personas mayores del pueblo. También ha puesto en valor las instalaciones, todas en planta baja y con jardines interiores, y ha avanzado que la ampliación seguirá ese mismo esquema.

La empresa confirma la ampliación y una inversión "muy fuerte"

Por su parte, Roberto Hijón Neira, socio de la empresa gestora, ha señalado que la residencia ya tiene cubiertas casi todas sus plazas -aún queda alguna libre- y los ingresos de los residentes se han ido produciendo de manera progresiva a lo largo de esta semana.

En cuanto a la plantilla, ha explicado que en esta primera fase el centro llegará a contar con 10 gerocultores, además de personal de limpieza, lavandería y otros servicios. Sobre la ampliación, ha precisado que la previsión es habilitar 26 plazas más, hasta alcanzar un total de 46.

El socio de la empresa ha añadido que el proyecto constructivo de esa segunda fase ya está tramitado, en fase de presupuestos y próximo a ejecutarse, con el objetivo de que pueda estar listo a final de año, en un plazo aproximado de ocho o diez meses.

Cinco comidas al día, gimnasio y servicios complementarios

Por otro lado, ha detallado los servicios del centro. La residencia ofrece cinco comidas al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Además, dispone de servicios puntuales de podología, peluquería, estética y fisioterapia, así como acompañamiento al médico si el residente lo necesita.

Ha indicado asimismo que el centro cuenta con gimnasio y que habrá actividades socioculturales y de estimulación. Hijón ha destacado además el papel de la directora del centro, Inmaculada Mendo David, trabajadora social y "muy implicada" en el proyecto.

Un modelo pensado para pueblos pequeños

Hijón ha querido subrayar la implicación del consistorio en una iniciativa que considera poco habitual en municipios de este tamaño. Ha hablado incluso de la "heroicidad" del ayuntamiento por sacar adelante un proyecto así en una localidad de unos 300 habitantes.

Por su parte, ha subrayado que la empresa va a realizar una inversión "muy fuerte" para ampliar el centro y ha defendido que el de Oliva de Plasencia puede ser "el modelo de residencia que funcione en los municipios pequeños de Extremadura".