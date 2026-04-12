La Procesión del Pastorcito de Aldeacentenera: tradición, arraigo popular y participación infantil en Semana Santa

El municipio cacereño de Aldeacentenera puso el broche final a los actos de la Semana Santa con la celebración de la tradicional Procesión del Pastorcito, una de las citas más entrañables y participativas del calendario local.

Organizada por el Ayuntamiento de Aldeacentenera, esta procesión destaca por su carácter alegre y su fuerte arraigo popular, consolidándose como una de las tradiciones más queridas por los vecinos y vecinas del municipio.

Niños

El protagonismo de la jornada recae en una pequeña talla del Niño Jesús representado como pastor, una imagen que despierta una especial devoción, sobre todo entre los más pequeños. Son precisamente los niños y niñas quienes asumen el papel central en la procesión, portando las andas a lo largo del recorrido y turnándose con entusiasmo.

Imagen de los niños de la procesión. / Ayuntamiento de Aldeacentenera

Ataviados con trajes regionales o de pastorcillos, los más jóvenes llenan las calles de color y simbolismo, en una estampa que combina tradición, identidad y participación vecinal. La implicación infantil no solo aporta vistosidad al acto, sino que garantiza la continuidad de una costumbre transmitida de generación en generación.

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La Procesión del Pastorcito se ha convertido así en mucho más que un acto religioso: es un reflejo de la vida comunitaria de Aldeacentenera, donde mayores y pequeños comparten un mismo sentimiento de pertenencia y mantienen viva una tradición que, año tras año, sigue uniendo al pueblo en torno a sus raíces mediante una entrañable procesión.