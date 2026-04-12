Torre de Don Miguel, un destino en auge para el turismo chino: gastronomía, naturaleza y cultura atraen a visitantes a la Sierra de Gata

Desde Tianjin (Beijing) China hasta Torre de Don Miguel. El turismo internacional ha mirado a la comarca de la Sierra de Gata en esta Semana Santa. Una visita con nombres propios, la de Ting, Tao y Jiacheng que no dudaron en coger el avión para volar desde China e ir directos al mundo rural de Extremadura.

«Hemos tenido una Semana Santa histórica en Torre de Don Miguel y Sierra de Gata», afirmá la responsable del área de Turismo en la Sierra de Gata y técnico del Centro de Interpretación de la Comarca, María Jesús Nuevo.

Los datos lo confirman: «la Semana Santa 2026 ha superado con fuerza a la del 2025 y consolida a nuestro destino como uno de los grandes atractivos del turismo de interior», añadió.

En concreto, habla de datos muy notables recogidos desde dicho Centro durante cuatro días se Semana Santa, pasando de más de 200 visitantes en 2025 a más de 500 personas en 2026, un crecimiento espectacular que demuestra que cada vez más personas eligen esta zona para desconectar, descubrir y vivir una experiencia auténtica.

Pueblo con encanto

Torre de Don Miguel se posiciona como otro de los pueblos con encanto reforzando su papel, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida para disfrutar de unos días de descanso, cultura, gastronomía y entorno natural.

Esto muestra que la Sierra de Gata enamora. Encandilan sus paisajes, por su autenticidad, por su gente, por sus pueblos con alma y por una forma de vivir el turismo mucho más cercana, humana y memorable.

Fotogalería | Turistas chinos visitan Torre de Don Miguel / Cedidas a El Periódico

«Este crecimiento no es casualidad: es el resultado de un destino que deja huella», asegura la técnico. En estos días no solo se ha recibido la visita de turistas internacionales, sino también nacionales como es el caso de un grupo de chicas de La reforma de calles en Mérida busca priorizar al peatón, modernizar infraestructuras y mejorar la convivencia vecinalque viajaron hasta el corazón de la Sierra de Gata para disfrutar de un plan perfecto: sol, terrazas con encanto, mapas en mano y muchas ganas de ver cada rincón del pueblo.

Las estrellas

Una zona que ofrece la posibilidad de sentir el espectáculo nocturno con su cielo y estrellas, con disponibilidad de un área de autocaravanas que se ha transformado en un auténtico observatorio bajo las estrellas. No es solo astronomía, es emoción y conexión.

Todo un atractivo que se suma al de la gastronomía de esta comarca. Del espárrago a la caldereta: la Sierra de Gata se saborea en cada plato. La gastronomía de esta comarca es mucho más que comida, es tradición, memoria y una forma de vida ligada a la tierra. Una zona con numerosos atractivos como Trevejo, uno de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Todo en una comarca que ofrece una espectacular naturaleza que demuestra que patrimonio y biodiversidad pueden convivir en un mismo espacio.

También puede verse un tesoro arqueológico en Perales del Puerto con la conocida como cabeza-altar o ídolo-altar de la Dehesa de Arriba que vuelve a despertar interés por ser uno de los vestigios arqueológicos más singulares de la Sierra de Gata. Se trata de una roca granítica tallada con rasgos zoomorfos, que algunos investigadores relacionan con antiguos rituales al aire libre y con tradiciones del mundo céltico.

Un elemento único del patrimonio serragatino que invita a mirar al pasado, valorar la historia y seguir difundiendo la riqueza cultural de estos pueblos.