Detenido un hombre en Oliva de Plasencia por tráfico de drogas tras la incautación de 700 gramos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, después de intervenirle más de 700 gramos de sustancias estupefacientes que transportaba en su vehículo. Los hechos ocurrieron en torno a las doce de la noche del pasado 10 de abril, cuando una patrulla desarrollaba un control de seguridad ciudadana en la carretera N-630, dentro del término municipal de Oliva de Plasencia, en el marco de los servicios preventivos que el instituto armado realiza para frenar el tráfico de drogas en zonas de ocio y vías de tránsito de la provincia.

Según la información facilitada, durante el dispositivo los agentes interceptaron un turismo en el que viajaban dos hombres, vecinos de Plasencia. Al comenzar la identificación, los guardias civiles percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo. Después de que los ocupantes manifestaran que no llevaban ninguna sustancia, los agentes practicaron un registro del coche y de sus pertenencias.

Bolsa de marihuana y tabletas de hachís incautadas. / Cedida a El Periódico Extremadura

En la parte trasera localizaron una bolsa con cogollos de marihuana y, en la guantera central, tres tabletas de resina de hachís. La droga fue trasladada posteriormente al puesto de la Guardia Civil de Zarza de Granadilla, donde se procedió a su pesaje. La cifra exacta incautada fue de 420 gramos de marihuana y 300 gramos de hachís. Tras las diligencias, el conductor reconoció ser el propietario de la sustancia y fue detenido. La investigación y las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

Cómo actúa la Guardia Civil en este tipo de intervenciones

Controles como el desarrollado en Oliva de Plasencia forman parte de los dispositivos ordinarios de seguridad ciudadana y de los planes operativos dirigidos a combatir el tráfico minorista y el consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio. La Guardia Civil incluye este tipo de actuaciones dentro de sus líneas de prevención, con presencia tanto de unidades de seguridad ciudadana como de tráfico, especialmente en franjas horarias y entornos donde puede detectarse movimiento de sustancias estupefacientes. Su finalidad no es solo intervenir droga, sino también disuadir la distribución y reducir los riesgos asociados al consumo y a la conducción bajo los efectos de estas sustancias.

En la práctica, la actuación suele seguir una secuencia muy definida. Primero se realiza la interceptación e identificación de los ocupantes; después, si concurren indicios como nerviosismo, contradicciones o, como en este caso, olor evidente a droga, los agentes pueden llevar a cabo una inspección del vehículo y de los efectos personales. Si aparecen sustancias compatibles con estupefacientes, estas se intervienen, custodian y pesan oficialmente, y se instruyen las diligencias correspondientes. A partir de ahí, la persona investigada o detenida queda a disposición judicial junto con la droga y el atestado, que será el que determine la calificación penal definitiva del caso.

Qué castigo prevé el Código Penal

El castigo penal por este tipo de hechos depende de varios factores, tales como la sustancia intervenida, la cantidad, la finalidad de la posesión y la existencia o no de agravantes. El artículo 368 del Código Penal castiga los actos de cultivo, elaboración o tráfico, así como la posesión destinada a favorecer o facilitar el consumo ilegal. En el caso de sustancias que no causan grave daño a la salud, categoría en la que la jurisprudencia encuadra habitualmente el cannabis y sus derivados, la pena básica prevista es de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga. Si se tratara de sustancias de grave daño a la salud, el marco penal es superior.

Bolsa incautada en la detención por tráfico de drogas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Eso significa que la mera intervención de marihuana y hachís no determina por sí sola la condena concreta, sino que será el juzgado el que valore si concurren los elementos del tipo penal y si la cantidad, la forma de transporte, el contexto o la posible finalidad de distribución encajan en un supuesto de tráfico de drogas. En caso de apreciarse agravantes, como podría ser la integración en organización o cantidades de especial relevancia, las penas pueden aumentar de forma considerable. De momento, el caso queda ahora pendiente de su evolución judicial, después de una actuación que vuelve a situar el foco sobre los controles preventivos en las carreteras del norte cacereño.