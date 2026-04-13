Guillermo Gracia, laureado nadador cacereño, recibe el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026 por su trayectoria

Un palmarés excepcional con solo 22 años y una personalidad única. El nadador cacereño Guillermo Gracia ha sido distinguido con el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026, un reconocimiento otorgado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte que pone en valor esa destacada trayectoria deportiva y su ejemplo de superación.

La entrega del galardón tuvo lugar en el primer día del Salón Gourmets de IFEMA, este lunes, que se mantendrá hasta el 16 de abril, en un acto presidido por la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto al presidente del Consejo Regulador, José Antonio Tierno, y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Durante su intervención, Guardiola expresó su satisfacción por entregar este reconocimiento a Gracia, destacando su “actitud, perseverancia y constancia”, cualidades que, según subrayó, comparte con los agricultores del Valle del Jerte. “El Premio Picota no reconoce solo las medallas conseguidas, también a una tierra que se ve reflejada en lo que hace Guillermo, pero, sobre todo, en cómo lo hace”, afirmó.

La presidenta en funciones también quiso poner en valor la singularidad del producto que da nombre al galardón. “Cuando alguien prueba la picota del Jerte está saboreando el valle en flor y casi tocando las manos de quienes las seleccionan una a una en el frío de la madrugada”.

Gracia posa con Guardiola y Morales. / Junta de Extremadura

Un palmarés de referencia internacional

El reconocimiento llega en un momento especialmente destacado para el deportista extremeño. Este mismo fin de semana, Guillermo Gracia sumó cuatro nuevos títulos en el Campeonato de España de Natación FEDDI 2026, alcanzando su 46º campeonato nacional y estableciendo además un nuevo récord del mundo en los 400 metros libres.

Unos resultados que el propio nadador ha valorado de forma “muy positiva”, subrayando que también ha logrado dos marcas mínimas que le permitirán competir en los Virtus Summer European Games, que se celebrarán en Polonia el próximo mes de julio.

Galería | Así es Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo y cacereño / @guillermogranu

Con tan solo 22 años, Gracia acumula un palmarés excepcional: es 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, y cuenta con 12 récords mundiales, además de 15 títulos europeos y 24 récords nacionales.

Un ejemplo de superación

Visiblemente emocionado, el deportista agradeció el reconocimiento y destacó el orgullo que supone representar a Extremadura. “Representar a esta región es el mejor título del mundo”. Asimismo, quiso poner el foco en el valor del deporte adaptado, reconociendo que “este premio ayuda a que la gente vea que, en el deporte con discapacidad, se trabaja muy duro y nada es imposible”.

En la misma línea, el presidente del Consejo Regulador, José Antonio Tierno, señaló que es “un honor” conceder este premio a Gracia, al que definió como “un ejemplo de esfuerzo constante y de superación diaria”. Según explicó, desde la DOP Cereza del Jerte ven reflejados en el nadador valores como el trabajo, la constancia y la búsqueda de la excelencia.

El Premio a la Excelencia Picota del Jerte reconoce a profesionales de distintos ámbitos que destacan por su autenticidad, calidad y excepcionalidad, valores asociados a este producto emblemático del norte de Cáceres.

Galería | Así es Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo y cacereño / @guillermogranu

Con este galardón, Guillermo Gracia se convierte en el XVI premiado de una lista en la que figuran nombres como Mario Vaquerizo, Álvaro Martín, los chefs Toño Pérez y Sergi Arola, Robe Iniesta o los periodistas Pepa Bueno y Roberto Brasero, entre otros.

Una historia ligada al agua

La relación de Guillermo Gracia con la natación comenzó apenas tres meses después de nacer, por recomendación médica para realizar ejercicios de estimulación. Desde entonces, su evolución ha sido constante hasta convertirse en una referencia internacional del deporte adaptado.

“Quiero que la gente vea mucho más allá”, afirma el nadador, que reivindica ser reconocido por su trabajo y sus logros. “Soy nadador, soy constante y mi capacidad es todo lo que soy capaz de lograr”.

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El Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte, entidad encargada de promocionar y certificar la calidad y el origen de este producto, refuerza con este premio su apuesta por reconocer valores que trascienden el ámbito agroalimentario y conectan con la sociedad a través de ejemplos como el de Guillermo Gracia.