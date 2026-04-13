Navalvillar de Ibor celebrará en abril las X Jornadas Mujer y Deporte con actividades de ejercicio, ocio y sensibilización

Navalvillar de Ibor celebrará este abril las X Jornadas Mujer y Deporte, una actividad que se impulsa como punto de encuentro para la actividad física y la convivencia. La iniciativa que reúne cada año a participantes de la comarca de Villuercas-Ibores-Jara en torno a una programación que combina ejercicio, ocio y sensibilización.

La cita, incluida en el circuito regional de la Junta de Extremadura, arrancará a las diez de la mañana y contará con diferentes actividades. Propuestas como la marcha de la mujer, juegos y dinámicas grupales, baile, comida de convivencia y sorteo de regalos, formarán parte de una jornada diseñada para fomentar la participación activa y el encuentro social.

Deporte, salud y cohesión social para reivindicar la igualdad

Las Jornadas Mujer y Deporte nacieron en el ámbito de las políticas públicas de promoción de la igualdad y el deporte en el medio rural impulsadas por la Junta de Extremadura y las mancomunidades. Su objetivo principal ha sido, desde sus primeras ediciones, facilitar el acceso de las mujeres a la práctica deportiva en entornos donde tradicionalmente ha existido menor participación femenina en actividades físicas organizadas.

Este tipo de programas se alinean con las recomendaciones de organismos como el Consejo Superior de Deportes, que subraya la importancia de promover la actividad física entre las mujeres como herramienta para mejorar la salud, reforzar la autoestima y favorecer la igualdad de oportunidades en todos los territorios.

En ediciones anteriores, la jornada ha contado con una notable acogida, reuniendo a decenas de participantes de distintas localidades de la comarca. La anterior convocatoria se desarrolló con un formato similar, combinando una marcha accesible con actividades lúdicas y espacios de convivencia, lo que permitió atraer a un público amplio, independientemente de su nivel físico.

Las participantes valoraron especialmente el carácter integrador de la iniciativa, que permite compartir una experiencia común más allá del deporte, en un ambiente distendido y participativo. Este enfoque ha contribuido a consolidar las jornadas como una de las citas más esperadas dentro del calendario comarcal.

Un entorno natural como escenario

Junto a su componente lúdico, estas jornadas responden a una estrategia más amplia de promoción de hábitos saludables. La práctica regular de actividad física, como recuerdan instituciones sanitarias y deportivas, contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar el bienestar emocional y fortalecer las relaciones sociales.

En el caso de municipios rurales como Navalvillar de Ibor, este tipo de eventos adquiere además un valor añadido, al servir como herramienta de cohesión social y dinamización del territorio. La jornada permite reunir a vecinos de distintas edades y localidades, reforzando los vínculos comunitarios y favoreciendo la participación activa.

El enclave de Navalvillar de Ibor, situado en plena comarca de Villuercas-Ibores-Jara, ofrece un entorno natural privilegiado para el desarrollo de actividades al aire libre. La combinación de paisaje, tradición y convivencia convierte esta cita en una experiencia que va más allá del deporte, integrando naturaleza y vida rural.

Las inscripciones, con un coste simbólico, estarán abiertas hasta completar plazas, en una convocatoria que vuelve a apostar por la accesibilidad y la participación.

Con esta décima edición, que se celebrará el próximo 18 de abril, Navalvillar de Ibor reafirma su compromiso con el deporte y la igualdad, consolidando unas jornadas que han sabido evolucionar y adaptarse, manteniendo como eje central la promoción de hábitos saludables y la participación femenina en el ámbito rural.