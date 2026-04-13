La Junta de Extremadura mejora la prevención de incendios en Las Hurdes con nuevos depósitos de agua y pistas forestales

La Junta de Extremadura ha concluido un ambicioso conjunto de actuaciones destinadas a mejorar la prevención y respuesta ante incendios forestales en la comarca de Las Hurdes, una de las zonas de mayor valor ecológico del norte de la región, de cara a evitar un verano como el de 2025, completamente trágico en cuanto a los incendios en el norte de la provincia. A través de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, se han ejecutado diversas obras en cuatro montes de utilidad pública, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles para la extinción y reforzar la seguridad en el entorno rural.

Las intervenciones han supuesto una inversión total de 383.713 euros, financiados en parte con fondos Feader de la Unión Europea, lo que refleja el compromiso tanto de las administraciones regionales como comunitarias con la protección del patrimonio natural y la lucha contra los incendios forestales. Los trabajos se han desarrollado en los términos municipales de Pinofranqueado, Nuñomoral, Caminomorisco y Ladrillar, abarcando diferentes enclaves estratégicos dentro de la comarca hurdana.

Nuevos depósitos

Uno de los ejes principales del proyecto ha sido la mejora de los puntos de abastecimiento de agua para los medios aéreos. En concreto, se han construido dos nuevos depósitos diseñados para facilitar la recarga de helicópteros durante las labores de extinción, reduciendo así los tiempos de intervención y aumentando la eficacia de las operaciones. A estas actuaciones se suma la renovación de la impermeabilización de un tercer punto de agua ya existente, lo que garantiza su correcto funcionamiento y durabilidad a largo plazo.

En el monte de utilidad pública Sierras de Pinofranqueado se ha llevado a cabo una de las actuaciones más destacadas, con la construcción de un nuevo depósito en la cabecera del río Avellanar. Esta infraestructura permitirá mejorar la cobertura en una zona especialmente sensible. Asimismo, se ha procedido a la reparación de otro depósito situado junto a la carretera que conduce a la alquería de Ovejuela, reforzando así la red de abastecimiento hídrico en el área.

Nuevo punto de agua en Las Hurdes. / Junta de Extremadura

Las mejoras en este monte también han incluido la adecuación de varias infraestructuras viarias. Se ha hormigonado la pista forestal que conecta con la alquería de Sauceda, facilitando el acceso de los equipos de extinción, y se ha acondicionado el paso a través del puente sobre el río Esperabán, en un punto clave de conexión entre distintas vías de la zona. Estas actuaciones permiten una circulación más segura y rápida, especialmente en situaciones de emergencia.

Más actuaciones

En el monte Sierras de Nuñomoral, los trabajos se han centrado en la reparación de la pista que conduce hasta uno de los depósitos de agua para incendios, mejorando su accesibilidad y garantizando que los medios terrestres puedan operar con mayor eficacia. Por su parte, en el monte Sierras de Caminomorisco se ha construido un nuevo depósito en el paraje conocido como Lomo de los Caldereros, ampliando la red de puntos de abastecimiento en la comarca.

La intervención se completa con las mejoras realizadas en el Comunal Valle de Riomalo, en el término municipal de Ladrillar, donde se ha acondicionado la pista de acceso a la caseta de vigilancia del Plan Infoex en La Viñuela. Este punto es fundamental para las labores de detección temprana y coordinación en caso de incendio, por lo que su accesibilidad resulta clave para garantizar una respuesta rápida.

Imagen de las actuaciones en la pista forestal. / Junta de Extremadura

Prevención

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, subrayó la importancia de estas actuaciones, destacando que permiten “estar mejor preparados ante cualquier incendio forestal”. En este sentido, ha incidido en que la cercanía de los puntos de agua y el buen estado de las pistas forestales reducen significativamente los tiempos de respuesta y mejoran las condiciones de trabajo de los equipos de extinción.

Ramírez también puso en valor el impacto positivo de estas mejoras en la seguridad de los bomberos forestales, quienes podrán operar en condiciones más favorables, así como en la eficacia de los medios aéreos, que dispondrán de recursos más próximos para realizar sus labores. “Cuando se trata de incendios forestales, contar con infraestructuras adecuadas marca la diferencia”, señaló.

Depósito de agua. / Junta de Extremadura

Más allá de su impacto inmediato en la prevención y extinción de incendios, estas actuaciones contribuyen también a la conservación del medio natural y al desarrollo sostenible del entorno rural. El mantenimiento y mejora de las pistas forestales facilita no solo el acceso en situaciones de emergencia, sino también la gestión ordinaria de los montes, favoreciendo la vigilancia, la limpieza y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Con esta intervención, la Junta de Extremadura busca reafirmar su compromiso con la protección del patrimonio forestal y la biodiversidad de la región, apostando por una gestión integral que combine prevención, infraestructuras y sostenibilidad. Las Hurdes, con su singular paisaje y riqueza natural, se benefician así de unas mejoras que refuerzan su resiliencia frente a uno de los principales riesgos ambientales del territorio.