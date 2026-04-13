El libro que profundiza en la historia de 'El 47' se presenta este viernes en Valencia de Alcántara

El Conventual de Santa Clara de Valencia de Alcántara acogerá la presentación del libro “Más allá del 47: del héroe a las luchas colectivas” este viernes en un acto organizado por la Fundación Cultura y Estudios y CCOO de Extremadura. Coordinado por Adela Alos y Anna Monjo, el libro aborda el activismo político y colectivo en el contexto de los acontecimientos narrados de la película “El 47”, que se basa en la vida y lucha social del emigrante valentino Manuel Vital, en su trabajo de conductor de autobuses en Barcelona.

La presentación, que se iniciará a las 19:30 horas, se llevará a cabo a partir de una mesa coloquio en la que participarán las propias coordinadoras de este libro; la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; la presidenta de la Fundación Cultura y Estudios, Encarna Chacón; y el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris. También intervendrán Mercé Claramunt, secretaria del Comité de empresa de Bus Barcelona y compañera de Manuel Vital; Miguel Bonilla, fundador de CCOO Bus Barcelona, y también compañero de Vital; y Lluis Filella, director de la Escuela de Torre Baró. La presentación cuenta con la colaboración de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, Icaria Editorial y el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.

Previamente, a las 18:00 horas, se celebrará una ofrenda floral en el mausoleo de las víctimas de la Mina Terría, en el cementerio municipal, como homenaje a la figura de Manuel Vital.

Lucha por la dignidad social

El objetivo de esta obra es la de transcribir y recordar las experiencias y las vidas de las personas que lucharon en el aquel momento por los derechos y la dignidad social de este barrio de emigrantes en Barcelona, pasando de la historia individual a la colectiva. Se trata así un análisis que profundiza en la memoria del movimiento obrero y el valor de la acción colectiva frente a las visiones individualistas de la historia.

Manuel Vital, conductor de autobús de la compañía de Transportes Metropolitanos de Barcelona, desafió a las autoridades llevando el autobús que conducía hasta Torre Baró, un barrio de inmigración de obreros andaluces y extremeños donde él mismo residía, de casas autoconstruidas y al que el ayuntamiento se negaba a dar servicios, entre otros de transporte urbano. El libro completa el relato cinematográfico, pues esta destacaba el acto heroico de Manolo Vital, pero desdibujaba el contexto, ya que su lucha no era en solitario, pues existía un importante engranaje de organizaciones en las que él militaba como la asociación de vecinos, CCOO y el PSUC, y un numeroso colectivo de personas que le acompañaban en todas las reivindicaciones.

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Este acto se enmarca en el compromiso de CCOO de Extremadura y la Fundación Cultura y Estudios con la recuperación de la memoria histórica del movimiento obrero y la difusión de valores de justicia social y solidaridad.