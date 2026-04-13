La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres y la empresa promotora harán realidad la llegada de una de las mejores orquestas españolas en este mes de abril en el municipio: Panorama. Esto supondrá uno de los grandes eventos musicales del año en la región, con un espectáculo de gran formato que combina música en directo, coreografías, escenografía monumental, tecnología audiovisual y un ritmo de show impresionante.

Cada temporada, estos músicos recorren decenas de ciudades y festividades por toda España congregando a cientos de miles de espectadores, con un enorme despliegue técnico.

El show del que podrá disfrutar el público cuenta con un gran despliegue que incluye más de 20 artistas sobre el escenario entre cantantes, músicos y bailarines; un escenario de gran formato con pantallas LED, iluminación espectacular y efectos especiales; un espectáculo musical que repasa los grandes éxitos del pop, rock, latino y música actual; en definitiva, unos de los show más impactantes del circuito de orquestas espectáculo en España.

Galería | La Orquesta Panorama lega a Casar de Cáceres / cedidas

Desde el consistorio casareño se destacó que este evento "tendrá un gran impacto para el municipio tanto en lo económico como en la atracción de visitantes", además de ser una apuesta por traer espectáculos de primer nivel nacional.

En total podrá verse actuar a 20 artistas sobre el escenario, grandes pantallas LED, iluminacion espectular y efectos especiales.

Trayectoria

La Orquesta Panorama es un conjunto musical gallego fundado en 1988 en Caldas de Reyes, España.

Es una de las orquestas más importantes de la escena musical española, con un promedio de 200 actuaciones anuales y conocida por su capacidad para llenar plazas y estadios en todo el país.

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Esta agrupación musical ha evolucionado a lo largo de los años, revolucionando el panorama musical de las fiestas locales y modernizando el estilo de las formaciones musicales en su género. La cita en Casar de Cáceres será el próximo 26 de abril a las 20.30 horas.