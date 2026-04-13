El parque arqueológico de Berzocana: donde la Prehistoria se camina entre cuevas y paisajes

Berzocana guarda en su sierra uno de esos lugares donde la naturaleza y la memoria antigua parecen hablar el mismo idioma. Su parque arqueológico, en pleno Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, reúne un conjunto excepcional de pinturas rupestres, geositios, miradores y enclaves simbólicos que permiten recorrer buena parte de la historia del municipio desde la Prehistoria reciente hasta la tradición popular. El itinerario principal enlaza la Cueva de los Morales, la Cueva de los Cabritos y el Cancho de la Sábana a través de la ruta SL-CC 254, un trazado circular corto pero exigente por sus desniveles y por algunos tramos de piedra suelta. Aun así, el paisaje y el valor patrimonial del enclave compensan el esfuerzo.

Un recorrido que suma arqueología, botánica y paisaje

La ruta arranca en la iglesia de San Juan Bautista, declarada monumento histórico y conocida también por custodiar las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina. Desde ahí, el recorrido asciende por cruceros y por la ermita del Niño hasta adentrarse en la sierra. En el trayecto aparecen también el Huerto de San Juan, con su jardín botánico y su muestra de fósiles del propio Geoparque, y el Cancho de la Sábana, que además de arte rupestre ofrece huellas fósiles de invertebrados marinos, panorámicas abiertas y un excelente punto de observación de rapaces. Desde ese entorno puede ampliarse la excursión hacia Risco Gordo, a 1.263 metros, uno de los mejores balcones naturales para leer el relieve apalachense de Las Villuercas.

Las estaciones rupestres de Berzocana se incorporaron al debate científico en el siglo XX. La bibliografía especializada sitúa la difusión de las cuevas de Los Cabritos, Los Morales y Cancho de la Sábana en 1969, dentro de los trabajos publicados sobre arte esquemático en la provincia. Ese dato permite entender que, aunque muchas de estas cavidades eran conocidas por los habitantes del entorno, su incorporación formal al registro arqueológico y a los estudios de arte rupestre llegó entonces. Hoy forman, junto al Risquillo de Paulino, uno de los conjuntos más relevantes del municipio, con cronologías que van del Calcolítico a la Edad del Bronce, entre el 4000 y el 1000 antes de la era actual.

Tres abrigos, tres formas de mirar el pasado

Cada una de las cuevas tiene además rasgos propios. La Cueva de los Cabritos es poco profunda, pero destaca por conservar uno de los paneles más visibles del recorrido, situado en la entrada y en el techo, donde se han interpretado posibles figuras de animales. La Cueva de los Morales, por el contrario, presenta pinturas mucho más deterioradas: barras, puntos y otros motivos apenas perceptibles, aunque suficientes para integrarla en el mismo horizonte del arte esquemático. En el Cancho de las Sábanas, el interés se multiplica porque al valor rupestre se suma el geológico. La cavidad se abre en una gran mole de cuarcita y el enclave funciona a la vez como abrigo con arte prehistórico, geositio y mirador natural sobre la penillanura y las sierras.

Otro de los grandes hitos del entorno es la Cabeza del Moro, un enclave que trasciende la simple curiosidad geológica. El paraje está considerado uno de los mejores ejemplos de peñas sacras de Extremadura, una peña numen en la que la tradición prerromana situaba el espíritu protector del lugar. Su silueta, su equilibrio casi imposible y su carga simbólica la han convertido en uno de los iconos paisajísticos de Berzocana y del Geoparque. La ruta arqueológica la incorpora no como un apéndice, sino como parte natural de un territorio donde las rocas, además de modelar el paisaje, han acumulado sentido religioso, cultural y legendario durante siglos.

El interés del parque arqueológico no reside solo en las cuevas. En torno a él se ha ido construyendo una oferta de actividades basada en el senderismo interpretativo, la observación de aves, la visita al jardín botánico, el acceso al Centro de Interpretación de la Arqueología Comarcal y las rutas vinculadas al Geoparque. En otras palabras, no es únicamente un yacimiento disperso, sino un espacio donde arqueología, paisaje y divulgación se apoyan mutuamente. Eso explica que Berzocana haya acabado encontrando en este parque una de sus grandes cartas de presentación, ya que se trata de un lugar donde la historia no se contempla solo en vitrinas, sino que se camina entre cuarcitas, fósiles, pinturas y horizontes de sierra.