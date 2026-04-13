La Sierra de Gata te espera: fortalezas, paisajes y rincones únicos para una escapada inolvidable en Cáceres

Un lugar donde historia, patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza se fusionan es un lugar que hay que visitar, al menos, una vez en la vida. La Sierra de Gata es distinta. Tiene un aire especial difícil de ver en otros lugares. Es un sitio único que presenta varias opciones para convertirse en el próximo objetivo de turistas o cacereños que estén buscando dónde desconectar las próximas vacaciones o un fin de semana.

Naturaleza en estado puro

La Sierra de Gata es verde. Quien diga que Extremadura es un secarral es porque no ha visitado ni esta ni las otras comarcas del norte de Cáceres. Puedes observar una gran cantidad de animales: desde buitres leonados hasta cabras montesas, así como una flora donde destacan los pinos, los castaños y los robles.

Sierra de Gata, un lugar privilegiado para el astroturismo. / CEDIDA

Es un buen lugar para ver el atardecer o vislumbrar las estrellas, gracias a su poca contaminación lumínica. También hay ríos o emplazamientos como el embalse de Borbollón, ideal para ver aves y realizar buenas fotografías.

Piscinas naturales y rutas

Siguiendo con la naturaleza, los numerosos arroyos o pequeños ríos hacen que exista una gran cantidad de piscinas naturales de gran valor. Por ejemplo, la de Descargamaría, Gata (junto a su antiguo puente), Torre de Don Miguel (con su fantástico chiringuito), Cadalso (con Los Cachones como opción para comer algo), Acebo, Hoyos o Perales del Puerto, una de las más conocidas.

Aunque las piscinas son una mejor opción en verano, merece la pena esperar a esta época del año para poder tumbarse al sol y después pegarse un fresco chapuzón.

También es una buena comarca para realizar rutas senderísticas gracias a la gran cantidad de estas. Por ejemplo, la ruta que asciende a la Almenara (que ‘comparten’ Gata, Torre de Don Miguel y Cadalso) es bastante fácil de realizar y ofrece unas vistas magníficas de toda la comarca, llegando a vislumbrar Portugal. Uno de sus caminos comienza en una cruz de piedra que, se dice, está relacionada con San Francisco de Asís y su paso por la zona (cerca de Gata se encuentra abandonado el convento del Hoyo, fundado por él).

La Almenara. / E.P

Más hacia el oeste sale de San Martín de Trevejo (un pueblo que merece una mención especial) la ruta del Puerto de Santa Clara que, para los más atrevidos, puede ascender hasta el pico del Jálama. También se pueden mencionar, pese a ser más complicados, las rutas del Puerto de Castilla o el del Chorro de los Ángeles, a caballo entre la Sierra de Gata y Las Hurdes pero fantástico para ver buitres y contemplar una magnífica cascada.

Pueblos con encanto y cultura

Esta última ruta mencionada comienza en uno de los pueblos más característicos de la zona y de toda la comunidad: Robledillo de Gata. Con una arquitectura tradicional que enamora a cualquiera gracias a la utilización de pizarra y piedras de río, pasear por su estrechas calles y contemplar sus pequeñas cascadas es un ejercicio perfecto para completar un día de visita por la zona. Otros pueblos como Torre de Don Miguel, Santibáñez el Alto, Gata u Hoyos merecen también una mención.

Imagen de Robledillo de Gata. / EL PERIÓDICO

Ya más cerca de la frontera nos encontramos con un lugar cargado de cultura e historia. San Martín de Trevejo, considerado uno de los pueblo más bonitos de España, Eljas y Valverde del Fresno tienen en común que tienen una lengua que no muchos conocen: a fala. Es una variante del galaico-portugués que demuestra lo rica que es la cultura cacereña. Los pueblos en sí merecen una visita por su belleza, pero no deja de ser curioso encontrarse con los carteles en una lengua distinta al español.

Historia

La historia también tiene su papel en la comarca. En este aspecto sobresale la pequeña pedanía de Trevejo, bella en sí pero gracias también a su imponente fortaleza. Aunque se encuentra en un estado ruinoso que necesita una intervención y cuidado, no deja de ser un edificio imponente en lo alto de un cerro cuya misión fue, en su día, vigilar y defenderse.

Castillo de Trevejo, al atardecer. / Pablo Parra

En Santibáñez el Alto también observamos un castillo que, aunque tampoco esté en muy buen estado, tiene a su lado uno de los cementerios más bonitos de la provincia. Además, en Gata se encuentra una fuente con el escudo imperial de Carlos V, protagonista en la comarca de La Vera.