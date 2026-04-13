La televisión como escaparate: cómo la provincia de Cáceres se muestra a través de sus famosos

El saludo de Alberto Amarilla a La Cumbre en 'Pasapalabra' ha tenido un valor que va más allá del detalle afectivo. El actor cacereño, cuya trayectoria profesional lo ha llevado del teatro a series y películas de amplio alcance, ha vuelto a colocar en un formato nacional el vínculo entre una carrera consolidada y un origen local reconocible.

La Academia de las Artes Escénicas sitúa a Amarilla en Cáceres y repasa una biografía profesional que incluye formación en Málaga y Madrid y trabajos en cine, televisión y escena, una proyección que ha hecho que cualquier gesto suyo hacia la provincia adquiera también una dimensión simbólica.

Otros famosos que también han llevado su origen a la televisión

El caso de Amarilla no ha sido aislado, aunque sí ha tenido un tono especialmente íntimo por la referencia directa a su familia de La Cumbre. En la provincia de Cáceres han existido otros ejemplos de proyección televisiva de las raíces locales. Soraya Arnelas ha protagonizado en Canal Extremadura un programa grabado en Valencia de Alcántara en el que, según la cadena pública autonómica, ha repasado su vida y su carrera "sin perder de vista sus orígenes y su fuerte vínculo con la tierra". Años antes, RTVE ya había mostrado cómo ese mismo municipio vivió Eurovisión como una celebración compartida alrededor de "su paisana". En ambos casos, la televisión no ha presentado el pueblo como simple telón de fondo, sino como parte activa de la identidad pública de la artista.

También ha ocurrido con Plasencia y Trujillo, aunque en registros distintos. Canal Extremadura ha dedicado un especial de 'Muy de aquí' a Robe Iniesta apoyándose en testimonios sobre su vida en Plasencia y en la relación del músico con esa ciudad, mientras que la misma cadena ha presentado a Agustín Jiménez subrayando expresamente sus "raíces trujillanas" y los recuerdos de infancia asociados a ellas. Más que saludos improvisados, estos formatos han convertido el lugar de origen en una pieza central del relato audiovisual del invitado. Ahí reside la similitud con Amarilla: no en repetir exactamente el mismo gesto, sino en hacer visible que la biografía pública sigue teniendo pueblo, calle y memoria.

El cine español y la construcción de una identidad regional

El cine español ha jugado un papel importante en esa misma operación de visibilidad, aunque con una capacidad distinta a la televisión. En la provincia de Cáceres hay ejemplos claros. Serradilla ha sido uno de los más singulares: RTVE contó en 2013 cómo 200 vecinos del municipio participaron en una película para rescatar su dialecto, el serraillanu, y años después España Directo volvió a presentar al pueblo como un lugar con lengua propia, dulces propios y una personalidad cultural reconocible. En este caso, el audiovisual no solo ha mostrado un paisaje, sino que ha ayudado a preservar una forma de hablar y una manera de contarse.

En Cáceres capital y en Trujillo, el efecto ha sido complementario. El portal oficial de turismo de Cáceres mantiene un mapa de rodajes que recoge producciones filmadas en la ciudad desde 1956 y presenta la ciudad histórica como un espacio capaz de recrear otras épocas con veracidad. Trujillo, por su parte, ha incorporado a su oferta turística recorridos por los escenarios de 'Isabel', señal de que la ficción histórica ha acabado reforzando la lectura patrimonial del municipio. En términos culturales, eso significa que el cine y la ficción televisiva no solo usan el territorio: también le devuelven una imagen reconocible, exportable y, a menudo, económicamente aprovechable.

Ese vínculo entre pantalla y territorio ya se ha convertido además en una estrategia reconocida a escala nacional. Esto demuestra que el patrimonio audiovisual puede transformarse en experiencias turísticas sostenibles y generar impacto económico y cultural en los territorios. Aplicado a municipios cacereños, ese razonamiento ayuda a explicar por qué una producción rodada en Cáceres o una ruta en Trujillo no se queda en el rodaje: pasa a formar parte de la imagen pública del lugar.

Cómo puede seguir ayudando la televisión a pueblos como La Cumbre

La televisión puede seguir contribuyendo a la visibilidad de comunidades rurales como La Cumbre de una manera mucho más eficaz que la mera aparición anecdótica. La experiencia reciente demuestra que funcionan especialmente tres fórmulas: los programas que se desplazan al municipio, los formatos que se fijan en singularidades culturales concretas y los espacios que conectan a personas conocidas con sus lugares de origen. RTVE ya ha hecho algo parecido en Cuacos de Yuste con 'El Paisano', donde el programa presentó la autenticidad y la hospitalidad del municipio como eje narrativo, y en Serradilla, donde España Directo situó en primer plano su habla propia y su cocina. Son ejemplos de una televisión que no reduce el medio rural a problema, sino que lo presenta como patrimonio vivo.

Para un municipio como La Cumbre, esa línea abre una posibilidad clara: que la televisión no espere solo a que un famoso lo nombre, sino que se acerque a contar qué lo hace reconocible dentro de la provincia. El modelo existe ya en muchos formatos de servicio público y proximidad. Canal Extremadura presenta 'Muy de aquí' precisamente como un espacio que revela los vínculos de sus protagonistas con Extremadura, y RTVE ha mantenido durante años programas centrados en pueblos, patrimonio y cultura local. La clave está en que la visibilidad sea concreta: nombres de vecinos, memoria familiar, oficios, fiestas, habla, paisaje y vida cotidiana. Es decir, exactamente los elementos que Amarilla ha activado en unos segundos al recordar a La Cumbre en televisión nacional.

Una noticia distinta detrás del saludo

Por eso, el significado del gesto de Amarilla no está solo en la emoción del momento, sino en lo que revela sobre el modo en que hoy se construye la presencia pública de los pueblos. La Cumbre ha aparecido en pantalla por la vía de la memoria familiar, como Valencia de Alcántara lo ha hecho con Soraya, Trujillo con Agustín Jiménez, Plasencia con Robe o Serradilla con su habla.

La diferencia con otros tiempos es que esa visibilidad ya no depende únicamente de la postal o del estereotipo rural. Cada vez más, cine y televisión están funcionando como espacios donde la identidad local puede mostrarse con más matices: como pertenencia, como lenguaje y como relato compartido.