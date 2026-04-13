La VII Feria Agroganadera de Brozas reunirá 230 cabezas de ganado ovino y actividades para todos los públicos

La localidad cacereña de Brozas se prepara para acoger del 17 al 20 de abril una nueva edición de su Feria Agroganadera, que alcanza ya su séptima edición consolidándose como una cita de referencia para el sector primario y el mundo rural en la provincia.

La presentación oficial del evento ha contado con la participación de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, quien acompañó a la alcaldesa de la localidad, Milagrosa Hurtado, y subrayó el peso histórico del sector ganadero en Brozas, “motor económico y seña de identidad” del municipio a lo largo del tiempo.

Imagen de la presentación. / Diputación de Cáceres

La feria contará con la exposición de hasta 230 cabezas de ganado ovino, abierta al público en horario de 12.00 a 20.00 horas, además de más de una decena de stands especializados en material agroganadero. No obstante, el evento trasciende su carácter profesional para convertirse en una propuesta abierta a todos los públicos, con actividades lúdicas, culturales y gastronómicas.

Cuatro días de actividad

La programación arrancará el viernes 17 de abril con la inauguración oficial a las 12.00 horas en el recinto ganadero, dando paso a la apertura de los stands profesionales. La jornada se completará con actividades deportivas, como la concentración de voleibol benjamín y un partido juvenil en el pabellón multiusos, así como juegos populares infantiles en la carpa del recinto ferial. Ya por la noche, la música será protagonista con la actuación del grupo Voltaje Caribeño.

El sábado 18 comenzará con las tradicionales carreras de galgos en la pista del Cordel de Merinas. Durante la mañana se celebrarán talleres infantiles y un concurso regional de ovino de raza Ile de France. A mediodía, el recinto ferial acogerá una gymkana ecuestre y juegos de cintas organizados por la Asociación Amigos del Caballo.

El domingo 19 estará centrado en propuestas de ecoturismo, con la iniciativa 'Burrinos Satur', que permitirá a los asistentes conocer el entorno de una forma diferente. La jornada concluirá con una sesión de disco móvil en la carpa del recinto ferial.

La feria se cerrará el lunes 20 con la tradicional diana floreada a primera hora, seguida de un desfile de majorettes desde el pabellón municipal. A mediodía, la gastronomía cobrará protagonismo con un show cooking y una degustación de ternera de Brozas. La clausura llegará con la actuación musical del grupo Las Jipas.

Desde la organización se destaca que esta cita “une tradición, innovación y convivencia”, reforzando el papel del mundo rural como espacio de oportunidades y encuentro. La Feria Agroganadera de Brozas se consolida así como un escaparate del sector y, al mismo tiempo, como una celebración popular que pone en valor las raíces y el futuro del entorno rural.