La matanza popular y la Fiesta de la Primavera impulsan la actividad festiva en Villa del Rey

El municipio cacereño de Villa del Rey, ubicado en la comarca de Tajo Salor, ha vivido unas semanas especialmente intensas, marcadas por la tradición, la convivencia vecinal y nuevas iniciativas de futuro. La celebración de la Semana Santa volvió a llenar las calles de solemnidad y participación, con varias procesiones que recorrieron las calles del municipio. Una celebración que congregó no solo a numerosos vecinos, sino también a un gran número de personas llegadas de fuera.

El respeto y la emoción caracterizaron cada salida de las procesiones, en un ambiente que combinó la devoción con el reencuentro entre familiares y amigos.

Matanza popular

A este ambiente festivo se sumó la tradicional matanza popular, un evento gastronómico que este año registró una gran afluencia de público y un notable éxito de organización. Decenas de vecinos participaron en una jornada que puso en valor las costumbres locales y la gastronomía del municipio, compartiendo mesa y conversación en un clima de convivencia que se prolongó durante toda la jornada.

Uno de los bellos paisajes que ofrece el municipio. / Cedida

El buen tiempo ha sido otro de los protagonistas de estos días. Las temperaturas suaves y el cielo despejado han permitido disfrutar plenamente de todas las actividades programadas, favoreciendo la asistencia y animando a vecinos y visitantes a participar en cada una de las propuestas. Las calles y espacios públicos han mantenido un ambiente animado, reflejo del dinamismo vivido en el pueblo.

El pasado sábado 4 de abril tuvo lugar la Fiesta de la Primavera, celebrada al estilo de romería, que reunió a numerosas familias y grupos de amigos en una jornada campestre.

Música, comida compartida y actividades al aire libre marcaron un día festivo que destacó por el buen ambiente y la participación, consolidándose como una cita cada vez más esperada dentro del calendario local.

Como broche a estas semanas de intensa actividad, el municipio ha dado un paso importante hacia el futuro con la puesta en marcha de la comunidad energética local.

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Esta iniciativa nace con el principal objetivo de beneficiar a todo el pueblo, fomentando el ahorro en la factura eléctrica, el uso de energías renovables y la sostenibilidad. Con este proyecto, el municipio avanza hacia un modelo más eficiente y colaborativo.