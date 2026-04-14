Alagón del Río organiza un festival benéfico para encontrar un donante de médula ósea para María Victoria, enferma de leucemia

Una simple donación de sangre puede salvar vidas. Vidas enteras, con solo 15 minutos de tu tiempo. La donación de médula ósea es mucho más sencilla de lo que la gente suele creer, y eso mismo es lo que quiere demostrar la Asociación para la Donación de Médula Ósea y Cordón Umbilical (Admo) para lograr un donante para María Victoria Gómez, enferma de leucemia mieloide aguda desde hace solo 2 meses.

Con ese objetivo, la localidad cacereña de Alagón del Río se prepara para acoger el próximo 24 de abril un festival benéfico en el que la música, la información y la solidaridad se darán la mano. Una cita pensada no solo para recaudar apoyo, sino, sobre todo, para concienciar y movilizar a la población más joven, clave en este tipo de donaciones.

“Queremos juntar allí a toda la gente joven, porque son quienes pueden hacerse donantes. A ver si conseguimos que alguien se anime a hacerse las pruebas y pueda ser compatible con ella”, explica Maximino ‘Maxi’ Martín Rivero, concejal del Ayuntamiento de Alagón del Río, uno de los impulsores de la iniciativa.

Sorteos, música y charlas

El evento arrancará antes de que caiga la noche. Desde las 20.30 horas, la plaza de los Ríos acogerá actividades infantiles organizadas por la Ampa, reflejo del carácter familiar de una jornada en la que todo el pueblo se ha volcado. A ello se sumará la presencia de jugadores del Club Deportivo Coria, que participarán en encuentros con los más pequeños y contribuirán con el sorteo de camisetas.

A las 22.00 horas llegará uno de los momentos clave: la charla informativa de Admo. En ella se explicará, de forma clara y directa, en qué consiste la donación de médula ósea, desmontando miedos y falsas creencias que aún persisten. También intervendrá una donante que compartirá su experiencia personal, poniendo voz a una realidad que, como reconoce la propia María Victoria, sigue siendo una gran desconocida.

Cartel del festival benéfico. / Cedida

La noche continuará con la música como hilo conductor. Los DJs DJ Lobo, Blood Brothers y DJ Adrián Ortega pondrán ritmo a un festival que han querido apoyar de forma completamente altruista. Un cierre festivo para una jornada que busca transformar el ocio en compromiso.

Una enfermedad silenciosa

Detrás de esta movilización hay una historia que comenzó de forma casi imperceptible. María Victoria, de 47 años, enfermera y madre de dos niñas mellizas de 10 años, empezó a notar hace apenas dos meses un cansancio fuera de lo común. “Era un cansancio extremo, no era capaz de levantarme de la cama. Yo pensaba que sería anemia”, recuerda. Sin embargo, una analítica cambió por completo el diagnóstico: leucemia mieloide aguda.

Al día siguiente fue ingresada en el hospital de Salamanca, donde permaneció un mes aislada recibiendo tratamiento. Ahora, ya en casa, continúa con revisiones constantes y tratamientos que mantienen la enfermedad bajo control mientras espera la llegada de un donante compatible. “Mi curación pasa por un trasplante de médula ósea. Tiene que aparecer una persona compatible al 100% conmigo”, explica.

Informar para salvar vidas

Esa espera es, precisamente, la que ha impulsado a su entorno a actuar. Porque, como insiste María Victoria, el principal obstáculo no es la falta de solidaridad, sino el desconocimiento. “La gente piensa que es algo complicado o doloroso, pero no es así. Es como una donación de sangre”, asegura.

El proceso para hacerse donante es sencillo: basta con inscribirse a través de asociaciones como Admo, rellenar un formulario y realizar una analítica. A partir de ese momento, el donante pasa a formar parte de un registro internacional.

Si aparece compatibilidad, la donación se realiza mediante una extracción sanguínea similar a la de donar sangre. “No tiene riesgos y puede salvar muchas vidas, no solo la mía”, subraya.

Por eso, el foco está puesto en los jóvenes de entre 18 y 40 años, el perfil más adecuado para este tipo de trasplantes. Y por eso también el festival: para acercar esta realidad a quienes pueden marcar la diferencia.

Bajo el lema 'Colabora, difunde, dona', Alagón del Río se convertirá por una noche en un punto de encuentro donde la música será solo el comienzo. Porque más allá de los conciertos, las actividades o la convivencia, el verdadero objetivo es otro: que alguien dé ese paso, que alguien decida hacerse donante y que, quizás, en ese gesto aparentemente pequeño, esté la oportunidad de cambiar una vida entera. La de María Victoria… o la de cualquiera que, como ella, sigue esperando.