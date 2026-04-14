Construcción innovadora: el abatimiento de los arcos de Alconétar marcó un hito en la ingeniería española

El paso de la Autovía de la Plata (A-66) sobre el embalse de Alcántara, entre los términos municipales de Cañaveral e Hinojal, ha concentrado algunos de los mayores desafíos técnicos de la red viaria extremeña. Los conocidos como arcos de Alconétar no solo han resuelto un problema geográfico, sino que han introducido un modelo de diseño y construcción que ha marcado un referente en la ingeniería civil reciente en España.

Un diseño arquitectónico basado en la eficiencia y la integración

La principal característica del diseño de los arcos de Alconétar es su estructura en arco metálico de 220 metros de luz, que actúa como elemento portante central. Este sistema permite salvar grandes distancias sin necesidad de apoyos intermedios en el cauce del Tajo, algo clave en un entorno con fuertes desniveles y un embalse de gran extensión.

Cada puente alcanza los 400 metros de longitud y se compone de un tablero superior sostenido por pilas metálicas que descansan sobre el arco. Esta solución, habitual en grandes infraestructuras europeas, se ha aplicado en este caso con un planteamiento de líneas limpias y geometría sencilla, lo que ha favorecido su integración visual en el paisaje del embalse de Alcántara, similar a cómo ocurre con el viaducto del Almonte entre Garrovillas de Alconétar y Alcántara.

El uso combinado de acero en el arco y hormigón en los accesos ha permitido optimizar resistencia y durabilidad, reduciendo al mismo tiempo el impacto visual.

Condicionantes ambientales en un entorno protegido

La construcción de los puentes se ha enfrentado a importantes desafíos ambientales derivados de su ubicación. El embalse de Alcántara y su entorno forman parte de espacios de alto valor ecológico, con presencia de aves protegidas y ecosistemas ligados al río Tajo.

Uno de los principales condicionantes ha sido la necesidad de minimizar la afección al cauce y a las márgenes. Para ello, el diseño ha evitado apoyos dentro del agua, reduciendo la alteración del ecosistema fluvial. Este criterio también se ha aplicado en otras infraestructuras de la provincia, como el puente internacional de Cedillo, donde la protección del entorno del Tajo Internacional ha condicionado las soluciones constructivas.

Además, la complejidad geológica del terreno, formado por pizarras y esquistos con procesos de alteración, ha obligado a desarrollar cimentaciones muy precisas para evitar impactos sobre la estabilidad del terreno y prevenir riesgos a largo plazo.

Durante la ejecución, también se han tenido en cuenta restricciones temporales para evitar interferencias con la fauna, especialmente en periodos de nidificación, una práctica habitual en grandes obras públicas en entornos naturales de la provincia de Cáceres.

Innovaciones tecnológicas en su construcción

El elemento más innovador de los arcos de Alconétar ha sido su sistema constructivo. Gran parte de la estructura se ha prefabricado en tierra firme, lo que ha permitido mejorar el control de calidad y reducir riesgos en obra.

El hito técnico llegó con el montaje de los semiarcos: cada mitad del arco se ha construido en vertical en una de las márgenes del embalse y posteriormente se ha abatido hasta cerrar la estructura en una única operación. Este procedimiento, poco habitual a gran escala, ha permitido ejecutar la obra con mayor precisión y seguridad.

Gracias a este sistema, el puente se ha convertido en su momento en el mayor arco del mundo construido mediante abatimiento, superando referencias internacionales previas, según datos del Ministerio de Transportes y de la ingeniería civil española.

Este tipo de soluciones también se ha aplicado, con variaciones, en otras grandes estructuras de la provincia, como el viaducto del Almonte, donde el uso de técnicas avanzadas ha permitido levantar uno de los puentes ferroviarios de mayor luz de España.

Una referencia en la ingeniería extremeña

Los arcos de Alconétar representan la combinación de tres factores clave: un diseño estructural eficiente, la adaptación a un entorno ambiental sensible y la aplicación de tecnologías constructivas avanzadas.

Su construcción ha permitido mantener la continuidad de la A-66, eje fundamental para la conexión entre municipios como Plasencia, Cáceres o Zafra, al tiempo que ha demostrado que es posible intervenir en paisajes complejos sin renunciar al equilibrio con el entorno.

Décadas después de su puesta en servicio, esta infraestructura sigue siendo uno de los ejemplos más representativos de cómo la ingeniería civil ha evolucionado en la provincia de Cáceres para responder a retos geográficos y ambientales de gran escala.