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Devoción ecuestre

Arroyo de la Luz celebrará el 25 de abril el hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Peregrina de Guadalupe

El evento reunirá a jinetes, cofradías y vecinos en una jornada que combina tradición, caballo y fervor religioso en uno de los actos más singulares del calendario local

El alcalde, Carlos Caro, en la presentación oficial del hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe.

El alcalde, Carlos Caro, en la presentación oficial del hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe. / EL PERIÓDICO

Redacción

Arroyo de la Luz

Arroyo de la Luz acogerá el próximo 25 de abril un acto simbólico de hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe. La cita, presentada oficialmente en el ayuntamiento, aspira a consolidarse como un referente cultural y religioso en la provincia de Cáceres.

Un acto con peso simbólico en la provincia

El salón de plenos del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha sido escenario de la presentación oficial de un evento que la organización ha calificado como un "momento histórico". La iniciativa unirá dos devociones profundamente arraigadas en Extremadura: la de la Virgen de la Luz, patrona local, y la Virgen de Guadalupe, referente espiritual de la región.

En el acto han participado el alcalde, Carlos Caro; el presidente del Honrado Concejo de los Caminos a Guadalupe a Caballo, Manuel Durán; la vicepresidenta Perla Vicenta Ruiz; el secretario Vicente Padilla; el mayordomo de la Virgen de la Luz, Antonio Gallardo, así como representantes de la organización.

La propuesta busca reforzar los vínculos entre tradición, territorio y religiosidad popular, en un contexto en el que el camino a Guadalupe mantiene un importante valor cultural y turístico para Extremadura.

Caballos, recorrido urbano y acto central en el santuario

La jornada del 25 de abril arrancará a las 9:00 horas con la recepción de participantes en el polígono industrial, donde se ofrecerá desayuno a los jinetes. A continuación, a las 9:45 horas, dará comienzo una ruta a caballo por el municipio, uno de los elementos centrales del programa.

El recorrido incluirá una parada institucional en la plaza de la Constitución a las 10:30 horas y continuará hasta el Centro de Interpretación, con descanso previsto a las 12:00 horas.

El momento principal llegará a las 14:00 horas en el santuario, donde se formalizará el hermanamiento entre ambas vírgenes, un gesto cargado de simbolismo para las cofradías y devotos implicados.

Comida de hermandad y programación musical

Tras el acto religioso, la jornada continuará a las 15:00 horas con una comida de convivencia en la Dehesa de la Luz, abierta a los participantes inscritos.

Por la tarde, el evento adquirirá un carácter más festivo con actuaciones musicales desde las 16:30 horas, con entrada libre. El cartel incluye a Ktovis, Samplers, Los Rokipanquis, DJ Manu Sanabria y un espectáculo de animación que cerrará la jornada.

Organización e inscripciones

La organización corre a cargo del Honrado Concejo de los Caminos a Guadalupe y la Cofradía Nuestra Señora de la Luz, con la colaboración del consistorio.

Desde la organización se ha recordado que los caballos deberán contar con seguro obligatorio, declinando responsabilidades en caso de incidente.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de abril, con un coste de 25 euros para la ruta completa y 20 euros para la comida, pudiendo formalizarse en distintos puntos físicos del municipio.

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Este tipo de iniciativas refuerzan el papel de Arroyo de la Luz dentro del mapa de tradiciones ecuestres y religiosas de Extremadura, donde el camino a Guadalupe sigue siendo uno de los ejes culturales más reconocibles.

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