Devoción ecuestre
Arroyo de la Luz celebrará el 25 de abril el hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Peregrina de Guadalupe
El evento reunirá a jinetes, cofradías y vecinos en una jornada que combina tradición, caballo y fervor religioso en uno de los actos más singulares del calendario local
Redacción
Arroyo de la Luz acogerá el próximo 25 de abril un acto simbólico de hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe. La cita, presentada oficialmente en el ayuntamiento, aspira a consolidarse como un referente cultural y religioso en la provincia de Cáceres.
Un acto con peso simbólico en la provincia
El salón de plenos del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha sido escenario de la presentación oficial de un evento que la organización ha calificado como un "momento histórico". La iniciativa unirá dos devociones profundamente arraigadas en Extremadura: la de la Virgen de la Luz, patrona local, y la Virgen de Guadalupe, referente espiritual de la región.
En el acto han participado el alcalde, Carlos Caro; el presidente del Honrado Concejo de los Caminos a Guadalupe a Caballo, Manuel Durán; la vicepresidenta Perla Vicenta Ruiz; el secretario Vicente Padilla; el mayordomo de la Virgen de la Luz, Antonio Gallardo, así como representantes de la organización.
La propuesta busca reforzar los vínculos entre tradición, territorio y religiosidad popular, en un contexto en el que el camino a Guadalupe mantiene un importante valor cultural y turístico para Extremadura.
Caballos, recorrido urbano y acto central en el santuario
La jornada del 25 de abril arrancará a las 9:00 horas con la recepción de participantes en el polígono industrial, donde se ofrecerá desayuno a los jinetes. A continuación, a las 9:45 horas, dará comienzo una ruta a caballo por el municipio, uno de los elementos centrales del programa.
El recorrido incluirá una parada institucional en la plaza de la Constitución a las 10:30 horas y continuará hasta el Centro de Interpretación, con descanso previsto a las 12:00 horas.
El momento principal llegará a las 14:00 horas en el santuario, donde se formalizará el hermanamiento entre ambas vírgenes, un gesto cargado de simbolismo para las cofradías y devotos implicados.
Comida de hermandad y programación musical
Tras el acto religioso, la jornada continuará a las 15:00 horas con una comida de convivencia en la Dehesa de la Luz, abierta a los participantes inscritos.
Por la tarde, el evento adquirirá un carácter más festivo con actuaciones musicales desde las 16:30 horas, con entrada libre. El cartel incluye a Ktovis, Samplers, Los Rokipanquis, DJ Manu Sanabria y un espectáculo de animación que cerrará la jornada.
Organización e inscripciones
La organización corre a cargo del Honrado Concejo de los Caminos a Guadalupe y la Cofradía Nuestra Señora de la Luz, con la colaboración del consistorio.
Desde la organización se ha recordado que los caballos deberán contar con seguro obligatorio, declinando responsabilidades en caso de incidente.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de abril, con un coste de 25 euros para la ruta completa y 20 euros para la comida, pudiendo formalizarse en distintos puntos físicos del municipio.
Este tipo de iniciativas refuerzan el papel de Arroyo de la Luz dentro del mapa de tradiciones ecuestres y religiosas de Extremadura, donde el camino a Guadalupe sigue siendo uno de los ejes culturales más reconocibles.
- El trayecto a las playas de Portugal bajará de las tres horas y media con la M-30 de Cáceres
- El mítico Bar El Miajón de la plaza Mayor de Cáceres se convertirá en un kebab
- Sale a la venta en Cáceres el palacete 'versallesco' de La Sierrilla: así es por dentro
- Dos unidades de hamburguesa de ternera a 9,30 euros en el corazón de Cáceres
- Un dragón más fiero para un San Jorge más ambicioso, que adelanta desfile en Cáceres
- La Orquesta Panorama, con 200 actuaciones anuales, revolucionará Casar de Cáceres con su show musical
- Portugal cifra en más de 230 millones de euros la inversión en la autovía a Cáceres por Monfortinho
- Un barrio de Cáceres se planta: firmas contra años de promesas sin cumplir