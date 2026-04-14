Las estatuas de Pizarro dibujan una ruta entre Trujillo, Lima y Búfalo

La figura de Francisco Pizarro no solo sigue viva en los libros de historia o en el debate sobre la conquista de América. También permanece sobre pedestales, fundida en bronce, en tres ciudades separadas por miles de kilómetros pero unidas por una misma obra escultórica. Trujillo, Lima y Búfalo conservan algunas de las estatuas más conocidas del conquistador extremeño, todas ellas vinculadas al escultor estadounidense Charles Cary Rumsey.

La estatua más conocida en España es la de Trujillo, situada en la Plaza Mayor, el espacio más emblemáticos de la ciudad. Allí, la figura ecuestre de Pizarro domina la plaza como una síntesis visual del pasado imperial y del orgullo local. La escultura fue inaugurada en 1929, y con el tiempo se convirtió en una imagen inseparable del perfil urbano trujillano. No hay visitante que no se lleve esta imagen fotografíada con sus cámaras y teléfonos. Para el turista, el monumento es casi inseparable del paisaje monumental de la ciudad; para los vecinos, forma parte del decorado cotidiano de una plaza que concentra siglos de historia.

Estatua de Francisco Pizarro en Trujillo, España / ANTONIO SÁNCHEZ GIRALDO

Muy distinta ha sido la trayectoria de la estatua de Lima. A lo largo del tiempo, la escultura ha cambiado varias veces de emplazamiento, arrastrada por las tensiones que genera la memoria del conquistador en el Perú contemporáneo. Fue inaugurada en 1935, coincidiendo con el cuarto centenario de la fundación de la ciudad, y durante décadas cambió de emplazamiento varias veces. Primero estuvo en el atrio de la catedral, después en la llamada Plaza Pizarro, más tarde en el Parque de la Muralla y, finalmente, en enero de 2025 regresó al centro histórico, al pasaje Santa Rosa, junto a la Plaza Mayor o de Armas de la antigua Ciudad de los Reyes.

Estatua de Francisco Pizarro en Lima, Perú / Alejandro Cancho

La tercera parada de esta ruta escultórica está en Búfalo, Nueva York, frente o en el entorno del Buffalo AKG Art Museum, heredero de la antigua Albright-Knox Art Gallery. Un destino menos evidente pero igualmente significativo. Allí nació en 1879 Charles Cary Rumsey, el artista que modeló estas representaciones de Pizarro. Que una de las versiones del conquistador se conserve en la ciudad natal del escultor añade una dimensión singular al conjunto: Búfalo no está unida a Pizarro por la historia de la conquista, sino por la biografía del creador que lo convirtió en monumento. En ese sentido, Búfalo funciona como cierre biográfico del tríptico: Trujillo remite al origen del conquistador, Lima a su proyección histórica en América y Búfalo al origen creativo de la obra.

Estatua de Francisco Pizarro en Búfalo, Nueva York / CEDIDA

Las tres esculturas comparten una misma mirada estética. Presentan a un Pizarro heroico, ecuestre, armado, concebido según el lenguaje monumental de comienzos del siglo XX. No buscan tanto la precisión histórica como la exaltación simbólica. Y ahí reside también parte de su vigencia: más que cerrar una interpretación del personaje, la abren. Cada ciudad las mira desde un lugar distinto. En Trujillo, pesan la memoria local y el orgullo histórico; en Lima, la revisión crítica del pasado colonial; en Búfalo, el valor artístico y biográfico de la obra.

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Más de cien años después de su creación, las estatuas de Pizarro siguen contando algo más que la historia de un conquistador. Hablan también de cómo cambian las sociedades, de qué figuras eligen celebrar y de qué modo el espacio público se convierte en escenario de la memoria, la identidad y la controversia.