Guardia Civil
La Guardia Civil intercepta en Navalmoral de la Mata a un hombre con 300 dosis de cocaína rosa
Un varón procedente de Madrid fue arrestado por la Guardia Civil en Navalmoral de la Mata, al ser descubierto con varias dosis de 'tusi', una sustancia estupefaciente compuesta por MDMA y ketamina
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, tras una intervención llevada a cabo en la madrugada del lunes 13 de abril en Navalmoral de la Mata.
La actuación se enmarca en un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desplegado en esta localidad cacereña, donde varias patrullas realizaban labores de vigilancia con el objetivo de prevenir la comisión de delitos. En el transcurso del operativo, los agentes establecieron un punto de verificación en una de las principales vías de acceso al municipio.
Los hechos se produjeron pocos minutos después de la medianoche, cuando los agentes observaron a un individuo que descendía apresuradamente de un vehículo, actitud que despertó sus sospechas. Tras proceder a su identificación, comprobaron que se trataba de un varón con domicilio en la Comunidad de Madrid, quien afirmó estar desplazándose desde dicha región.
Tusi
Durante la intervención, los agentes detectaron que el hombre ocultaba en una de sus manos un pequeño envoltorio. Al inspeccionarlo, comprobaron que contenía una sustancia en polvo de color rosa. El propio individuo confesó que se trataba de una mezcla de MDMA y ketamina, conocida comúnmente como tusi o cocaína rosa.
Ante estos indicios, los agentes realizaron un registro más exhaustivo, hallando ocultos en su ropa interior varios envoltorios adicionales con la misma sustancia. En total, se intervinieron nueve bolsitas dosificadas de aproximadamente un gramo cada una, además de otra bolsa con unos 10 gramos adicionales, lo que suma algo más de 20 gramos, equivalentes a unas 300 dosis.
El hombre fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública y trasladado a dependencias oficiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes. Posteriormente, estas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.
La Guardia Civil subraya que este tipo de dispositivos preventivos forman parte de su actividad habitual para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en zonas de ocio y en accesos a núcleos urbanos, con el fin de combatir el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.
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