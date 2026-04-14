La Húngara, icono del flamenco-pop español, actuará en concierto en Navas del Madroño el próximo verano

La cantante La Húngara actuará el próximo verano en Navas del Madroño, en un concierto previsto en el campo de fútbol municipal que se presenta como una de las grandes citas musicales del verano en la zona. Además, la velada contará también con un amplio cartel de artistas invitados, zona de DJ y distintos servicios pensados para el público.

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Según la información facilitada por la organización, junto a La Húngara subirán al escenario Barroso, León Bravo, Alberto Toral y Acompás, mientras que en la zona de cabina participarán Javi Bici Jr, El Negro Valdez y DJ Altti. La cita incluirá además foodtrucks, photocall, pantallas gigantes, merchandising, cañones de CO2, un gran montaje escénico y una amplia zona de aparcamiento, en una fórmula que busca convertir el concierto en una experiencia festiva de varias horas.

Una artista con más de dos décadas de carrera

La presencia de La Húngara sitúa en Navas del Madroño a una de las voces más reconocibles del flamenco-pop español. La artista, cuyo nombre es Sonia Priego, nació en Écija y comenzó su trayectoria discográfica a comienzos de los años 2000, cuando dio el salto profesional tras ser descubierta en Sevilla. Su debut discográfico llegó en 2001 con 'A Camarón', y desde entonces ha desarrollado una carrera sostenida, muy vinculada a un estilo que mezcla raíces flamencas, rumba y pop popular.

A lo largo de estos años ha publicado una larga lista de trabajos y se ha consolidado como una cantante con un público muy fiel, especialmente en el circuito de ferias, fiestas y conciertos de verano. Su repertorio ha conectado durante años con varias generaciones y su figura ha mantenido una notable presencia en escenarios de toda España. En su discografía figuran títulos como 'Es un bandolero', 'Corazón flamenco', 'Amándote', 'Dibujando esperanzas', 'Mi sueño', 'Guerrera' o 'La niña bonita XV', entre otros.

Popularidad renovada y presencia constante

La trayectoria de La Húngara ha vivido además una renovación de visibilidad en los últimos años. Su colaboración en 'Tú me dejaste de querer', junto a C. Tangana y El Niño de Elche, amplió su proyección entre nuevos públicos y volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación musical española. Más recientemente, su carrera también ha sido revisada en un documental centrado en su vida personal y artística, una muestra de la vigencia de una figura que ha sabido mantenerse reconocible dentro de la música popular española.

Esa mezcla de trayectoria larga, identidad propia y repertorio reconocible explica que su presencia siga siendo uno de los grandes reclamos en muchas programaciones festivas. En el caso de Navas del Madroño, el concierto se perfila como una cita de especial tirón comarcal, no solo por el nombre principal del cartel, sino también por el formato amplio con artistas invitados y servicios complementarios.

Una noche para atraer público de toda la comarca

El concierto tendrá lugar el 11 de julio, cuando el recinto abrirá sus puertas a las 21:00 horas. La organización apuesta por una noche de gran formato en la que música y ambiente compartan protagonismo. Las entradas anticipadas tendrán un precio de 20 euros, mientras que en taquilla costarán 25 euros. La venta física se ha habilitado en distintos puntos de la provincia, entre ellos establecimientos de Navas del Madroño, Brozas, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Garrovillas de Alconétar y Alcántara, además de la venta online.

En municipios como Navas del Madroño, este tipo de propuestas tienen además un valor añadido. Estas ayudan a reforzar la programación estival, atraen visitantes de localidades cercanas y convierten una actuación musical en un foco de dinamización social y económica.

Con ese planteamiento, el concierto de La Húngara se perfila ya como una de las citas señaladas del mes de julio en el oeste cacereño, con el objetivo de reunir en una misma noche a seguidores de la artista, público joven y aficionados a las grandes verbenas musicales del verano.