Obras en Losar y Jaraíz: mejoras en eficiencia energética y confort en centros educativos de La Vera con más de medio millón de euros de inversión pública

Las administraciones públicas han dado un nuevo paso en la mejora de las infraestructuras educativas de la comarca de La Vera con la adjudicación de varias actuaciones que superan conjuntamente el medio millón de euros de inversión. Los proyectos afectan tanto a centros de educación secundaria como primaria en las localidades de Losar de la Vera y Jaraíz de la Vera, con intervenciones centradas en la modernización, eficiencia energética y mejora de las condiciones de los edificios.

Por un lado, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha formalizado el contrato para la reforma del IESO Arturo Plaza de Losar de la Vera, adjudicado a la empresa Altai Ingeniería S.L. por un importe de 365.441,7 euros.

Las obras, con un plazo de ejecución de cuatro meses, contemplan una intervención integral sobre el centro, incluyendo la rehabilitación de fachadas, sustitución de carpinterías, mejoras en cubiertas y una profunda reforma del gimnasio. Esta última actuación permitirá mejorar el acondicionamiento acústico y térmico del espacio, además de solucionar problemas estructurales y de filtraciones detectados en la instalación.

IESO Arturo Plaza de Losar de la Vera. / Junta de Extremadura

El proyecto también prevé la instalación de nuevos sistemas de ventilación y control solar, la reparación de grietas y humedades, así como la construcción de un porche en la entrada principal del centro. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, la funcionalidad y el confort de alumnos y docentes.

Doblete en Jaraíz

En paralelo, el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha adjudicado parte del proyecto de mejora de la eficiencia energética en varios colegios públicos del municipio, concretamente en el CEIP Ejido, dentro de una actuación más amplia que también incluye el CEIP Gregoria Collado.

Este contrato, financiado con fondos europeos a través del programa FEDER 2021-2027, ha sido adjudicado a la empresa Instalaciones Eléctricas de la Vera por un importe de 51.161,76 euros. Las actuaciones se centran en la reducción del consumo energético y de las emisiones contaminantes mediante la modernización de sistemas de alumbrado y calefacción.

En este sentido, el proyecto técnico detalla que las intervenciones en el CEIP Ejido se orientan a una mejora integral del comportamiento energético del edificio, construido en 1975 y con una superficie superior a los 2.500 metros cuadrados, incluyendo tanto el colegio como su pabellón deportivo.

CEIP Ejido de Jaraíz de la Vera. / Diario de la Vera

Entre las medidas más relevantes destaca la sustitución completa del sistema de iluminación, reemplazando las antiguas luminarias fluorescentes y de vapor de sodio por tecnología LED de alta eficiencia, junto con la instalación de sistemas inteligentes de control como regulación automática en función de la luz natural y detectores de presencia en zonas de uso esporádico.

Asimismo, se actuará sobre la instalación de calefacción mediante la reposición de válvulas, purgadores y detentores en los radiadores, elementos clave para mejorar el rendimiento del sistema y evitar pérdidas energéticas derivadas del deterioro de los equipos actuales.

Reducción del consumo energético

Según las estimaciones recogidas en el proyecto, estas actuaciones permitirán reducir de forma muy significativa el consumo eléctrico del centro, con ahorros superiores a los 40.000 kWh anuales en iluminación, además de mejorar las condiciones de confort térmico y lumínico en las aulas.

CEIP Gregoria Collado. / CEIP Gregoria Collado

El plazo de ejecución de estas obras será de aproximadamente dos meses para el lote adjudicado, dentro de un proyecto dividido en varias fases que busca transformar progresivamente los centros educativos del municipio.

Ambas actuaciones reflejan una apuesta clara por la modernización de los espacios educativos en la comarca, combinando la rehabilitación de edificios existentes con la incorporación de soluciones más sostenibles y eficientes. Un esfuerzo conjunto que permitirá mejorar la calidad de la enseñanza desde el propio entorno físico en el que se desarrolla.