Talayuela celebra la preferia de San Marcos con recortadores y música para dar inicio a sus fiestas

El municipio cacereño de Talayuela se prepara para vivir este sábado 18 de abril una de las citas más esperadas de su calendario festivo con la celebración de la preferia de San Marcos, que llegará marcada por un espectáculo de recortadores y una sesión musical que llenará de ambiente la localidad en la antesala de sus fiestas grandes.

Un espectáculo que mantiene viva la tradición

El espectáculo de recortadores se ha consolidado en los últimos años como una de las actividades más destacadas de la preferia. Esta modalidad, profundamente arraigada en la cultura taurina popular, consiste en esquivar y saltar reses bravas sin emplear elementos de lidia, lo que pone en valor la destreza física y la coordinación de los participantes.

En Extremadura, este tipo de eventos forma parte de las tradiciones festivas vinculadas al mundo rural y ganadero, especialmente en localidades donde la relación con el campo y la dehesa sigue siendo un elemento central de la identidad local.

San Marcos, una fiesta con raíces históricas

La celebración de San Marcos, que tiene lugar cada 25 de abril, está profundamente ligada a la tradición agrícola y ganadera. Históricamente, esta festividad se ha asociado a la bendición de los campos y a la petición de buenas cosechas, en un momento clave del calendario rural.

La programación arrancará en la plaza de toros con un espectáculo de recortadores que reunirá a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional, en una disciplina que combina técnica, agilidad y tradición. La jornada continuará ya por la noche, a partir de las 21:00 horas, con la actuación del Dj Dino Gómez en la carpa municipal, completando una propuesta que une cultura popular y ocio contemporáneo.

En muchas localidades extremeñas, incluida Talayuela, la festividad ha evolucionado con el tiempo incorporando actividades lúdicas y festivas, pero manteniendo ese vínculo con el territorio y la naturaleza. Las romerías, las reuniones familiares y las actividades populares forman parte de una tradición que combina devoción y convivencia.

En el caso de Talayuela, la feria de San Marcos se ha consolidado como uno de los principales eventos del municipio, con una programación que se extiende durante varios días y que incluye actividades culturales, musicales y taurinas.

La preferia, antesala del ambiente festivo

La preferia actúa como anticipo de las celebraciones principales, contribuyendo a generar ambiente y a dinamizar la vida social del municipio. Este tipo de jornadas previas son habituales en muchas localidades, donde se busca implicar a vecinos y visitantes desde los días anteriores al inicio oficial de las fiestas.

La combinación de espectáculos tradicionales, como los recortadores, con propuestas actuales como las sesiones de DJ responde a una estrategia que busca atraer a públicos diversos, especialmente a los más jóvenes, sin perder la esencia de la celebración.

Cultura, ocio y dinamización local

Eventos como este tienen además un impacto directo en la economía local, al favorecer la llegada de visitantes y el consumo en establecimientos de hostelería y comercio. Según destacan distintos estudios sobre turismo rural, las fiestas tradicionales son uno de los principales motores de dinamización en municipios de tamaño medio y pequeño.

Con esta jornada de preferia, Talayuela da el pistoletazo de salida a una de sus celebraciones más emblemáticas, en la que tradición, música y participación ciudadana volverán a ser protagonistas. Un arranque que anticipa días de convivencia y actividad en torno a una fiesta que forma parte de la identidad del municipio.